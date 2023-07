Escribió por WhatsApp para alquilar un departamento pero la dueña lo sorprendió con un "desubicado" mensaje

En los últimos años, se ha vuelto toda una osadía poder conseguir un alquiler en cualquier punto de la Argentina. Muchos usuarios de redes sociales, han compartido insólitas situaciones que les tocó atravesar a la hora de intentar cerrar un contrato.

Esta vez fue “JoeTolosa” quien compartió una captura de pantalla de su chat donde se puede ver la conversación que le hizo atravesar un incomodo momento.

"Probablemente nada me vuelva a causar tanto hasta que termine el año", escribió en la descripción y en referencia "al miedo, la furia, la angustia y la decepción".

El joven le mandó un mensaje a "Lili", avisándole que quien se comunicaba con ella era "el hijo de Osvaldo". Cuando consultó por la posibilidad de alquilar el departamento, la mujer le respondió que "está alquilado muy bien".

Además, para finalizar, añadió que aplicaba para "este año y el próximo". Si bien parecía que la conversación iba a concluir de esa manera, no fue así.

Una hora después, al hombre le llegó otro mensaje: "El bolu** del hijo de Osvaldo me llamó por el departamento. Le respondí que está alquilado por dos años, así no me jode, porque a esos ratas nunca más". Está claro que su deseo era enviárselo a otra persona, pero cometió un error.

Al verlo, él tomó una captura de pantalla y la guardó por las dudas, pero luego terminó circulando a través de Twitter y otras redes sociales. Más tarde, el chat continuó con una devastadora contestación por parte del hijo de Osvaldo.

"Creo que te equivocaste de número. Ahora me queda claro el tipo de persona que sos", fue lo que redactó y mandó sin dudarlo. Y sumó: "No somos ratas, no estamos llenos de plata como otras personas. Y si te pareció poco lo que te ofrecimos en su momento, podríamos haberlo charlado".

Para terminar, expresó: "Me parece que la rata sos vos, que te importa solo la plata". Ella no se animó a discutir y rápidamente lo bloqueó de WhatsApp, lo que generó todo tipo de comentarios en apoyo al joven. "A gente como Lili, ni un vaso de agua", "Que te mejores como persona, Lili", "Ojalá pase el número de la mujer así la molestamos un rato", fueron algunos.