A través de las redes sociales, un hombre se viralizó luego de realizar una insólita publicación que generó debate entre los usuarios.

En este sentido, afirmó ser conductor de Uber y, según sus palabras, descubrió que una pasajera estaba siendo infiel a su novio durante el viaje.

Mediante un posteo en un grupo de Facebook, el conductor de la famosa aplicación no se guardó nada y afirmó que "si te llamas Diego y ayer tu novia te mandó un audio que decía 'amor, me voy a tomar unos mates donde la Mica, después te escribo'... no fue a la casa de Mica. A menos que Mica mida 1.80 y le pague el Uber, aparte de la palmadita en la colimba cuando entraban a la casa..."

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Por otra parte, el conductor ofreció cuadernillos de actividades para niños, aclarando que los enviaba listos para imprimir en formato PDF a través de WhatsApp, con opciones de pago por Mercado Pago o transferencia.

Con información de Qué Pasa Salta, editada y redactada por un periodista de ADNSUR