Una mujer encontró un celular en la calle, tuvo la intención de devolverlo y llamó a uno de los contactos de emergencia, sin embargo, nada salió como esperaba y recibió una respuesta que la descolocó.

La situación fue grabada y subida a las redes sociales, donde se viralizó y alcanzó los 2 millones de reproducciones. La usuaria de TikTok @soymamarulao compartió la increíble situación que la tuvo como protagonista. “Cuando querés devolver un celular en Argentina”, expresó. Síganme en esta triste historia, agregó.

La bronca de L-Gante tras quedarse "varado" en plena autopista: "Hagan llegar la nafta..."

Allí, la mujer luego de encontrar el celular, llama al contacto de emergencia que tenía el teléfono y se comunicó con un hombre. En ese sentido, explica la situación, donde encontró el iPhone y agrega: “Imagino que será de tu novia o algo”, mientras describía la imagen de la pantalla.

Sin embargo, la respuesta del hombre la dejó helada: “¿Pero vos sos loca? ¿Me estás cargando? Novia? Qué decís”. En tanto, la mujer rápidamente lanzó: “No soy loca, estoy intentando devolver un iPhone”.

“No puedo hacer nada, no sé qué me estás diciendo”, explicó el hombre. Sin embargo, el maltrato persistía y ella señaló: “No me puedes tratar así. Arranquemos de nuevo”. Luego de un momento, comprendió la situación y reveló que el celular era de su amiga.

Celeste Cid sorprendió al recordar sus adicciones y dejó un esperanzador mensaje a sus seguidores

Por su parte, los usuarios de las redes reaccionaron a la insólita situación. “La gran pregunta es quién pone de contacto de emergencia a esta persona”; “Si la dueña estaba muriéndose y tenían que llamar a ese número, ya se murió”; “No le importó lo del cel. Le dio pánico cuando le dijo novia jajaja”; “La paciencia hermana, yo me lo quedaba”.