Elon Musk aseguró que su hijo "está muerto" por haber cambiado de género y desató la polémica

El empresario Elon Musk expresó su preocupación por el cambio de género de uno de sus hijos, mencionando que se sintió engañado al dar su consentimiento para el uso de bloqueadores de pubertad y consideró que actualmente "está muerto".

En una reciente entrevista con el sitio Daily Wire, el magnate expresó su opinión sobre los procedimientos de cambio de sexo en niños, calificándolos como "una práctica increíblemente malvada", algo que en los últimos años fue creciendo.

El dueño de X reveló lo vivido con su hijo Xavier Musk, quien ahora se identifica como Vivian Jenna Wilson después de haberse sometido a un tratamiento de reasignación de sexo.

"Básicamente me engañaron para que firmara documentos para uno de mis hijos mayores", reveló el magnate dueño de Tesla y Space X. Explicando lo sucedido, dijo que "esto fue realmente antes de que yo tuviera ninguna comprensión de lo que estaba pasando, y estaba el covid-19 en marcha, así que había mucha confusión y me dijeron que mi hijo podría suicidarse", sorprendió en comunicación con el psicólogo Jordan B. Peterson.

En ese sentido, el multimillonario reconoció que "me engañaron para hacer esto y no me explicaron que los bloqueadores de pubertad son sólo medicamentos de esterilización", lanzó.

“Perdí a mi hijo, esencialmente. Lo llaman 'deadnaming' -práctica de llamar por el nombre de nacimiento a una persona transgénero sin su consentimiento- por una razón. La razón por la que lo llaman 'deadnaming' es porque tu hijo está muerto”, añadió Musk.

Por último, sentenció: "juré destruir el virus de la mente 'woke'". En varias oportunidades, el magnate se mostró completamente en contra de las ideologías de género y tras contar lo sucedido en su familia, dejó todo más que claro.

En junio de 2022, Vivian Jenna, quien oficialmente cambió su nombre, solicitó la modificación de su apellido. “Ya no vivo con mi padre biológico ni deseo estar relacionada con él de ninguna manera”, resaltó la joven. Tras su decisión, decidió apellidarse Wilson como su madre, persona que se divorció de Musk en 2008.

El término ‘virus woke’ se utiliza para describir ciertas dinámicas sociales y culturales que surgen en el contexto de la defensa de los derechos de las minorías y el feminismo.