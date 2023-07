La reacción de una moza se volvió viral después de que una pareja compartiera un video en el que se ve a la empleada cuestionando la propina que le dejaron.

En las imágenes que compartió en TikTok la usuaria @geacielafuentes se puede ver cómo la trabajadora retuvo a la pareja y cuestionó el monto de la propina recibida, lo que generó frustración en los comensales.

“Dejamos 100 pesos de propina pero les pareció poco y no nos dejaba salir”, se lee en la descripción del video, esto mientras de fondo se escucha decir a los comensales que la propina no es obligatoria, además de que no tienen efectivo.

"Si no viste al Peje que dijo que la propina no es a huevo, ¿Cómo se te ocurre detenernos?", acusa la usuaria. El hecho sucedió en México y trascendió a través de las plataformas digitales.

El clip en la red social de TikTok ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones y más de 18 mil comentarios donde las personas discutieron sobre la actitud de los meseros que exigen propina como de los comensales que no dan esta gratificación.

"Los dueños trasladan la responsabilidad y hasta te hacen sentir culpable, pero les toca a ellos darles mejores condiciones", escribió un joven. Por otra parte, otros usuarios insistieron en que "la propina no es obligatoria, es un gesto de agradecimiento por el servicio".