Gaviota Lucero Estrella Costich Demetrio es una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el pasado domingo por la noche, sobre la vereda de una iglesía evangélica, y desde entonces la Policía de Río Negro pide la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Según testigos presentes aquella noche, “fue abordada por un par de sujetos, quienes se me movilizaban en un vehículo del cual aún se desconoce la marca, modelo y patente”.

La joven pertenece a la comunidad gitana de El Bolsón, según indicó Diario Jornada, y al momento de su desaparición “vestía un vestido largo color blanco con rosas rojas, una campera de cuero negra y sandalias oscuras”.

“Es de contextura mediana, tiene el cabello rubio con reflejos y mide aproximadamente 1.50 metros. Sus ojos son de un tono marrón claro y su tez es blanca. Además, llevaba consigo un celular iPhone 11 color negro”, detallaron.

EL TESTIMONIO DE LA MADRE DE LA JOVEN DESAPARECIDA

Sobre su desaparición, se conocieron declaraciones de su madre, Sofía Costich, quien reconstruyó las horas previas. Comentó que el domingo por la noche se encontraban en la iglesia y múltiples testigos “vieron como dos personas descendieron de una camioneta, esposaron a mi hija y se la llevaron”.

Al respecto, manifestó que “se tiene que terminar eso de que vengan otros gitanos y se roben nuestras chicas. Yo quiero a Gaviota de nuevo conmigo en casa, tiene 15 años, cómo la voy a casar”, reclamó.

Sus sospechas apuntan a sujetos de otra comunidad gitana y que la adolescente estaría rumbo a Tucumán, indicó al medio del Valle. Tras señalar que no sabe leer, la mujer explicó también que recibió un mensaje por WhatsApp, donde su hija le dice “hola soy Gaviota”, mientras que en otro mensaje le cuenta que “está bien”, que no tiene mucha señal y que cuando llegue a una casa la iba a llamar.

“Ella sabe que no sé leer, fueron ellos quienes me mandaron el escrito. Eso fue lo que alertó mi desconfianza. Mi hija tenía que mandar un audio y no me lo mandó”, reiteró. “No entiendo por qué a Tucumán, si nosotros no tenemos ninguna relación con nadie de esa provincia”.

SOBRE EL PREJUICIO CON LA COMUNIDAD GITANA

Sobre la creencia cultural acerca de la comunidad gitana, la madre de la menor desaparecida sostuvo: “Aunque me den millones de pesos, a mi hija no la voy a dejar porque es menor de edad, la plata no me interesa”.

Y para finalizar, indicó “se tiene que terminar esa costumbre de los gitanos de venir a robar las chicas y después quieren arreglar todo con plata”.

Con información de Diario Jornada, editada y redactada por un periodista de ADNSUR