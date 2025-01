Cinthia Fernández destrozó a Icardi tras el escándalo con Wanda y sus hijas: "desubicado, agresivo..."

Cinthia Fernández acusó a Mauro Icardi y Wanda Nara de generar una situación traumática para sus hijas, Francesca e Isabella, en medio del escándalo del verano.

La modelo cuestionó cómo la escandalosa separación podría impactar la salud mental de las menores, afirmando: "Nos espantó a todos y nadie hizo nada". Tras expresar su opinión en redes sociales, la mediática decidió actuar nuevamente ante la situación.

“Me parte el alma Francesca, la hija de el imbécil de Mauro Icardi. Pobre nena. Cómo le vas a hablar así. Q desubicado, agresivo, enfermo. No hay un límite de me estrujo el corazón”, escribió en la red social X.

Sin mencionarla, también cargó contra Wanda Nara: “ojalá estas niñas estén bien. Q alguien judicialmente se ocupe de esto. Es una locura”, dijo.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Por otro lado, habló acerca de las palabras ‘que no deberían saber’ sus hijas. “Escuché a una nena -Francesca Icardi-, de la edad de mi hija más chica, decir ‘juez o asesor de menores’, cuando mis hijas ni saben -el significado del título-”, lanzó.

“Me chocó tanto que una nena de esa edad maneje ese vocabulario, que me pareció violento, un tipo que tapaba a su hija y no la dejaba hablar. Es asqueroso, repugnante, un imbécil”, continuó.

En conclusión con sus fuertes dichos, manifestó contra la ex mujer de Icardi: “la madre que no va directamente a denunciar y no corta la comunicación. Entiendo que se tenga que hacer de pruebas, pero (...)”.