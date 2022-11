Una situación insólita se vivió en México y fue viralizada a través de TikTok. La situación se dio entre una pareja.

Un hombre baja de su auto para poder escuchar un audio de su amante, pero se olvidó el audio bluethooth encendido y su esposa, quien lo esperaba escuchó toda la situación

El mensaje decía “Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué?”. La mujer grabó la situación y luego fue compartida en redes sociales.