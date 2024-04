Un hombre alquiló su departamento a $80.000 y explotó de furia cuando se lo devolvieron. "Todo mugriento", expresó indignado. El dueño de la propiedad, El hombre, grabó un video para mostrar el estado del espacio y se volvió viral en las redes sociales. "No es para mí la Argentina, me voy a vivir a Miami", expresó.

“Así me entregaron el departamento que pagaban 80 USD por mes”, explicó al comienzo del video y mencionó que desde la inmobiliaria se comunicaron para decirle que lo vaya a “verificar”.

En tanto, el hombre dio detalles y contó que su alquiler está ubicado en Villa Urquiza y cuenta con tres ambientes. “Todo mugriento me lo dejaron”, señaló molesto. Al recorrer el departamento, se preguntó: “¿El calefactor? Ahí está, todo roto. Qué lindo, toda marcada la pared. Por Dios no limpiaron, me agujerearon la pared, tiraron cables, me falta una lámpara”.

¿Qué le pasó al piso? Todo re contra marcado y se preguntó ¿Quién me lo paga ahora?”. “¡Qué locura, $80.000 pesos por mes y me lo entregan así, lo hubiesen entregado mejor!”, agregó. “Estoy cansado. No es para mí la Argentina, me voy a vivir a Miami”, expresó.

En tanto los usuarios reaccionen a la situación. "Cualquiera, un exagerado insoportable, lo único imperdonable es lo del extractor y debería cobrarlo"; "Se lo dejaron mal? Sí. También pasa al revés que te lo alquilan 'en perfectas condiciones' y a la semana no te andan la mitad de las cosas. Hay de todo"; "Por 80 mil voy ahora y alquilámelo así como está"; "Claro, pero no vimos el video de cómo lo recibieron y si funcionaba todo. Convengamos que ese parquet lo tenía mi abuela en 1980 y ese extractor es de 1992"; "Che, pero no está tan mal. Me parece que (salvo algunas cosas) es el deterioro natural de un depto (pisos rayados y paredes manchadas, por ejemplo). Si podrían al menos haber limpiado, eso es verdad".