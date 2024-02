A través de las redes sociales se dio a conocer la insólita reacción que tuvo una joven tras viajar por primera vez en un colectivo.

La pareja de la flamante pasajera del transporte público fue quien filmó el momento y publicó el video que se hizo viral, generando un polémico debate en TikTok.

"No me gusta viajar en colectivo, porque está lleno de ne....", comentó la joven mientras lloraba desconsoladamente.

"En el colectivo no, pero en Constitución hay de todo", siguió comentando muy angustiada por viajar en colectivo.

"Fácil que no suba al colectivo, así los ne... no estarán al lado de una racista", "Pero si ni rubia sos, no me jodas jaja", "Sorry milibertonta, ahora volvé a hacer la cola de la SUBE con los “marrones”, fueron algunos de los comentarios que recibió en el video.