Una joven quiso teñirse el pelo en su casa pero cometió un grave error y dejó una reflexión que se viralizó en las redes sociales. “No lo hagan”, indicó, mientras mostró en un video la decisión que tomó y que impactó a todos los usuarios. En tanto, las imágenes tuvieron más de 300.000 reacciones y mas de 1.000 comentarios.

Se trata de la tiktoker @tatianaanngel, quien en la publicación indicó: “Agradezco de todo corazón a las que me dijeron que no lo haga”. Luego contó que tenía decidido teñirse un mechón de pelo, sin embargo, todo terminó de la peor manera.

La joven había recibido advertencias sobre los peligros de la decoloración capilar; sin embargo, siguió adelante con su decisión. En el comienzo del video, la tiktoker reveló que su pelo sufrió daños durante el proceso de decoloración.

Luego, mostró los elementos esenciales para el procedimiento, que incluían polvo decolorante y agua oxigenada. Tras separar un mechón de su pelo, aplicó la mezcla y esperó unos minutos para observar el resultado de su arriesgada decisión.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, ya que la decoloración solo afectó a las raíces, que adquirieron un tono rubio, mientras que el resto del mechón se tornó de un inusitado color naranja. En tanto, la situación se tornó más grave, cuando se quemó la cara, lo que también provocó la pérdida de una parte de su pelo. De esta manera, el resultado fue distinto al esperado y generó la preocupación de muchas usuarias, quienes reaccionaron al video viral.

“Hermana!!! Estoy sufriendo desde el primer brochazo!!! Es negro de caja, no baja a amarillo. La raíz se decolora porque no tiene tinte. Te mando abrazo”; “si yo manifiesto que no me quemo (no me quemo) EL FINAL: me quemé la cara”; “Tenés alisado por eso se hizo así”; “El negro se va sacando de a poco y no se logra en un solo día. Por eso es el color más difícil de sacar, primero salta el rojo, después medio naranja y si aguanta, llega a amarillo”; “Jajajajajaja no puedo con esto! Jajaja necesito saber las fallas que sucedieron jajj no no puedo maa bastaaa”.