En las últimas horas se conoció un video de una chica que arrastra y sube en su espalda a su novio, que se encontraba completamente borracho y no podía mantenerse parado. El video se viralizó.

Si bien la grabación dura pocos segundos, alcanza para ver como la joven primero trata de caminar arrastrándolo pero, ante la poca reacción del novio, decide tomar otras medidas y por eso lo levanta con toda su fuerza, para acomodarlo sobre su espalda y poder así llevarlo a su casa. Todo el episodio se desarrolló ante la atenta mirada de quienes pasaban por el lugar.

“Y darías la vida por tu pareja”, dice el usuario de TikTok @marcos10gf que registra el momento en el que la mujer, al ver que su novio se había convertido en una especie de muñeco de trapo, decide levantarlo.

El video rápidamente se viralizó y ya tiene más de 4 millones de reproducciones. Además, miles de usuarios de la plataforma dejaron su mensaje, sorprendidos por la reacción de su pareja al levantarlo y seguir caminando con él a cuestas.

“La chica perfecta si existe.. qué suerte tienen algunos”, “Ay no al mío no lo aguanto, me quedo ahí con él”, “Esa mujer es para toda la vida”, “Así es cuando alguien realmente te ama”, “Daría la vida por una mujer así. Ya no hay”, “Si mi pareja estuviera enferma o se sintiera mal o fuera la primera vez que le pasa, sin dudas lo hago. Pero si es un borracho permanente, no”, son algunos de los comentarios.

Fuente: Infobae