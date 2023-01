El indignante hecho sucedió el aeropuerto Charlotte Douglas, ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Según los medios estadounidenses, una mujer no tuvo ningún problema en dejar a su perra de 14 años abandonada en el sitio y tomar su vuelo sin ella. ‘Baby Girl’ no pudo viajar y quedó sola.

La dueña de este Beagle tomó la drástica determinación luego de comprobar que la jaula en la que tenía que viajar la perrita no cabía debajo de los asientos de la aeronave y que no podía pagar una tarifa aparte para transportarla.

Ante los hechos, la mujer se pronunció e indicó que ella no abandonó a su mascota, por el contrario la habría entregado. “La niña no fue abandonada en el aeropuerto. La entregué”, indicó. Al parecer se vio obligada a hacer esta ya que no tenía dinero para pagar el viaje en bodega.

Luego de los hechos, un trabajador del aeropuerto tomó la mascota y llamó a una fundación de animales, con el fin de que se encargaran de la mascota. Por suerte, la entidad la rescató y la llevó a un hogar de paso.