“Busco mi felicidad”: Brian Buley se puso de novio con Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano

En tiempos de redes sociales, es mucho más fácil conocer a una persona famosa. O, al menos, intentar un acercamiento. Y así fue como llegaron a matchear Brian Buley y Camila Ayelén Deniz, la hermana de Thiago Medina. La joven se hizo muy popular a raíz de la participación del muchacho oriundo de González Catán en la casa de Gran Hermano. Y, a partir de ese momento, comenzó a crecer como influencer, llamando la atención entre otros del actor de El Marginal.

Los rumores que daban cuenta del comienzo de un romance entre ambos comenzaron a circular desde hace unos días, cuando el encargado de interpretar a Pedro Pedraza en las primeras temporadas de la exitosa serie producida por Sebastián Ortega dio una entrevista en el canal de Twitch del usuario Yiyo Garcilazo en la que aseguró que estaba “enamorado” de Camila. Y que había comenzado una relación con ella.

el actor no solo confirmó el incipiente noviazgo sino que también dio detalles de cómo comenzó la historia con la hermana de Thiago. “Todo arrancó a través de un mensaje mío. Le puse ‘hola’, ella me puso ‘hola’. Y así empezamos a charlar. Le dije: ‘Me gustaría conocerte’. Y ella me dijo que también le gustaría conocerme a mí. Y, entre mensaje y mensaje, de a poquito se fue dando todo”, explicó Buley. Y agregó: “No estamos muy metidos con respecto a la pareja, todavía, sino que estamos ahí, recién arrancando. Pero bueno, yo busco mi felicidad”.