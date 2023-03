Un joven estudiante acusó a su compañera de no colaborar en un trabajo en plena disertación ante su curso y profesora. El hecho sucedió en México y se viralizó a través de las redes sociales.

El alumno, cansado de no recibir ayuda por parte de su compañera, dejándola en ridículo. El hecho se dio en medio de una presentación oral. Sobre el final de la misma, específicamente en el momento de las conclusiones, el chico mostró una serie de fotos que dejaban en evidencia a la joven, quien desesperadamente trataba de explicar lo ocurrido.

Pero su compañero no dejó cabo sin atar. El joven puso al final de la presentación una foto de la chica junto a la frase “mi compañera Dariana no hizo nada”. Dariana, intentó explicar que estaba enferma, pero su compañero la desmintió velozmente, mostrando una imagen de ella de vacaciones.

En TikTok, el video cuenta con más de 9 millones de “me gusta” y miles de comentarios.

La respuesta no tardó en llegar

La estudiante apuntada por no participar en el trabajo utilizó la misma plataforma para aclarar lo sucedido, asegurando que "no sabía que me estaban grabando".

"La verdad me confié en que Jonatan era mi amigo y que me iba a dar chance, aún si haber hecho nada. Me dejó pasar y leer mis partes de las diapositivas, se pasó y eso no se hace con los amigos. Pero la verdad, me lo pasé bien en la playa, lo bailado quién me lo quita", expresó.

En tanto, el joven también utilizó la plataforma china para aclarar su comportamiento, asegurando que "teníamos una exposición desde hace un mes programada, a lo que yo le decía a mi amiga ponte a hacer algo que no me gusta que nos coma el tiempo", ante lo cuál esta le respondía que "no no, al rato".

El escolar continuó señalando que "llegó el último día y todo el tiempo se fue de vacaciones a la playa, a un concierto, se la pasaba con su novio (…) total llega el día de exponer y que la expongo, porque realmente no es justo el hecho de que yo haya hecho todo y ella no haya hecho nada".