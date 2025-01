Adrián Narváez, de 43 años, y Delia Lúquez, de 88, celebran este año 20 años de matrimonio. Su relación, marcada por una brecha generacional de 45 años, nació en 1998 cuando él tenía solo 16 años y ella 61.

Oriundos de Rivadavia, Mendoza, esta pareja recuerda con emoción los inicios de su historia de amor y los prejuicios que enfrentaron. Adrián, recientemente ganador del Certamen Literario Vendimia 2024 en la categoría Juvenil, comparte su vida con Delia, una maestra jubilada y artista plástica.

EL INICIO DE UN POLÉMICO AMOR QUE INICIÓ EN 1998

La primera vez que Adrián vio a Delia fue en una exposición de arte en 1998. "Yo tenía 16 y ella 61. Hasta ahí, solo la conocía de nombre porque mi mamá me había llevado de chico a una de sus exposiciones", recuerda Adrián.

En ese encuentro, intercambiaron palabras sobre arte: ella le habló de sus pinturas, y él compartió sus poemas y cuentos. La conexión fue instantánea. Poco después comenzaron a escribirse cartas que Adrián conserva con cuidado.

En una de esas misivas, Delia escribió: "Sé que encontré un amigo. Tal vez frágil, tal vez ingenuo, tal vez niño, pero sé que es bueno. Hoy soy feliz porque te he encontrado, porque me recuerdas a aquellos años de mi adolescencia florida...".

Aunque Delia pensaba que su vida amorosa había terminado, Adrián derribó esas barreras con detalles y atenciones. "Un día estaba por subirme a un micro y él vino corriendo con una macetita para regalármela. Fue tan especial...", relata Delia. Finalmente, ella decidió enfrentar el momento y le preguntó: "Adrián, ¿te pasa algo conmigo?". "Sí", respondió él. "Estoy enamorado de usted".

Durante un año, la pareja mantuvo su relación en secreto debido a que ambos pertenecían a la organización religiosa de los Testigos de Jehová, que impone estrictas normas de conducta. "Recién mantuvimos relaciones sexuales cuando nos casamos", aclara Adrián. La revelación de su romance generó reacciones mixtas en su entorno.

Tras siete años de noviazgo, Adrián y Delia se casaron el 18 de marzo de 2005. La pareja ha enfrentado numerosos desafíos de salud, especialmente Delia, quien ha sido operada en múltiples ocasiones. "Adrián es todo para mí. Siempre está atento a lo que necesito", dice ella con emoción.

EL MIEDO DE LA FAMA Y LA LLAMATIVA ATRACCIÓN DEL ESCRITOR

Delia confiesa que a veces siente celos: "Mi miedo siempre fue que me quiten el marido. Él es tan buen mozo, tan amiguero... Y ahora, tras ganar el certamen literario, también es famoso. Si algún día me dijera que quiere estar con una mujer más joven, no me opondría".

Adrián, sin embargo, deja en claro su postura: "A mí nunca me atrajeron las chicas jóvenes. Yo nací en la época equivocada. Me atrae todo lo antiguo: las casas, los autos y, por supuesto, mi esposa". Delia interviene entre risas: "La esposa antigua".

La historia de Adrián y Delia, marcada por el amor, el respeto y la superación de los prejuicios, es una inspiración. Juntos, han demostrado que el amor no entiende de edades ni de convenciones sociales.

Con información de Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR