Esta semana y a través de las redes sociales, una mujer chilena se viralizó tras realizar una llamativa queja hacia los argentinos que viajan a su país con intenciones de compras.

En este sentido y mediante su cuenta de TikTok, la usuaria identificada como @bransybasualdos, realizó una “crítica” que sorprendió a todos.

“Tengo que admitir que me estresan algunos argentinos que vienen a comprar a Chile. Porque hay mil formas de comprar aún más barato lo que compran, con código de descuento, con cupón y todo eso, y no los usan, no los usan”, resaltó la influencer, sorprendiendo a todos.

QUÉ DESCUENTOS SE PUEDEN APROVECHAR EN CHILE

“Ahora Mall Plaza sacó una campaña que se llama ‘Bienvenidos Turistas’, y ustedes buscan por Google ‘Mall Plaza Bienvenidos Turistas’, y les va a abrir una página con muchos cupones, dependiendo del mall que quieran, con cupones del 15, 20, 30% de descuento”, indicó la creadora de contenido.

Por otra parte, la mujer manifestó que “en Fashion Spark, que he visto que los turistas donde más hacen ‘haul’, como se dice, hay 15% de descuentos con códigos de influencers. Acá les dejo uno”.

Posteriormente, la tiktoker remarcó que “Corona también es como el mismo estilo FashionSpar, también tiene códigos de descuento con influencers. Adidas, he visto que compran mucho también por la página web, hay creo que 10% de descuento si son usuarios registrados, aparte hay envío gratis y descuento sobre descuento a veces, y con código de descuento que a veces andan dando vueltas, es mucho más barato”.

“Cruz Verde, por ejemplo, en la noche siempre hace venta nocturno, donde algunos productos están hasta con 50% de descuento, o sea, mucho más barato de lo que vale presencial. Dr. Simi a veces tiene campaña del 40% de descuento pagando con banco estado, y si van presencial, porque solo se compra presencial, no duden en pedirle la tarjeta a alguien si fácilmente se las va a prestar”, añadió Bransy Basualdos.

“Si ya los productos son baratos en el Dr. Simi, es una farmacia barata, imagínense con 40% de descuento, es mucho más barato. Bueno, y así mil otras opciones más que tienen para comprar más barato, por favor, háganlo”, cerró la mujer en el video viral.

“Pense que nos iba a bardear y tiraste tremendo tip, te quiero mucho”, “te quiero, entre hambreados nos ayudamos”, “Es que en argentina no se les cae un descuento nunca, no estamos acostumbrados jajaja”, “por qué no envían a Argentina harían mucha plata”, “Pensé que nos odiabas jajaja y tiraste muchísima data buenísima!! Muchas gracias”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Con información de Los Andes, editada y redactada por un periodista de ADNSUR