La nueva locura de Gerónimo Arias, el influencer recordado por su polémica visita a Chubut. El joven que había visitado Punta Tombo a principios de febrero, ahora se volvió viral con una inesperada acción, que generó temor en todos los usuarios.

Se viralizó en la red social X, un video de Gerónimo Arias, haciendo dominadas en un puente, sin embargo abajo suyo, lo esperaban una gran cantidad de cocodrilos, lo que hizo más impactante el video. El hecho sucedió sobre el Río Tárcoles en Costa Rica. Las imágenes fueron tendencia en redes sociales.

Allí, se puede observar al influencer argentino intentando llegar a las 238 dominadas. En la publicación, el joven indicó que “los cocodrilos estaban esperando que me caiga mientras hacía las dominadas”. Mientras, cantaba “hoy se come”.

En tanto, unas personas que estaban en el lugar, dijeron: “Es muy arriesgado”. Por su parte, el influencer indicó: “Yo le gano al cocodrilo”. Finalmente, la situación fue interrumpida, tras la llegada del personal policial que frenó la acción del joven.

Por su parte, los usuarios reaccionaron a la publicación. “Que loco que está Gero, que miedo me da”; “Lo que hacen para tener visitas”; “El argentino menos valiente”; “Jugarse la vida por un like. Es grotesco”.

LA POLÉMICA DE GERÓNIMO ARIAS EN CHUBUT

En febrero de 2024, el influencer visitó Chubut e intentó realizar su desafío de completar dominadas de acuerdo a los días del año. En esta ocasión debía realizar un total de 36 y para ello se acercó hasta el Área Natural Protegida Punta Tombo. Sin embargo, el joven tocó a un pingüino y realizó el ejercicio, fuera de una baranda que se encuentra colocada a modo de seguridad. El video fue subido a sus redes y desató un escándalo.

En tanto, usuarios de Instagram le recriminaron sus acciones. “SOS un irrespetuoso. No sos bienvenido en Chubut”; “¿Por qué no haces las dominadas en una barra de dominadas común sin joder a la fauna marina?”; “Ridículo, ojalá que la provincia te inicie alguna causa, ambas cosas que hiciste están prohibidas, estás en una reserva natural”; “No se pueden tocar los pingüinos, estaría buenísimo respetar las reglas de los lugares que se visitan y sobre todo la naturaleza de ese lugar”; “Estás en un área natural PROTEGIDA, hay normas para respetar a la fauna como mantener una distancia de 2 metros y por supuesto, los animales NO se tocan (sentido común)”; “Eso que estás haciendo, está estrictamente prohibido. Podrías dar buenos ejemplos ya que tenés tantos seguidores.”.