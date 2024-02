Un joven visitó la reserva Punta Tombo, tocó a un pingüino y generó malestar en Chubut, al no respetar las reglas del área protegida. El influencer llegó al área natural y grabó un polémico video, realizando acciones prohibidas en el lugar. Las imágenes desataron la bronca de todos los usuarios a través de redes sociales.

Se trata de Gerónimo Arias, que visitó Chubut e intentó realizar su desafío de completar dominadas de acuerdo a los días del año. En esta ocasión debía realizar un total de 36 y para ello se acercó hasta el Área Natural Protegida Punta Tombo.

Sin embargo, el joven tocó a un pingüino y realizó el ejercicio, fuera de una baranda que se encuentra colocada a modo de seguridad. El video fue subido a sus redes y desató un escándalo.

En tanto, usuarios de Instagram le recriminaron sus acciones. “SOS un irrespetuoso. No sos bienvenido en Chubut”; “¿Por qué no haces las dominadas en una barra de dominadas común sin joder a la fauna marina?”; “Ridículo, ojalá que la provincia te inicie alguna causa, ambas cosas que hiciste están prohibidas, estás en una reserva natural”; “No se pueden tocar los pingüinos, estaría buenísimo respetar las reglas de los lugares que se visitan y sobre todo la naturaleza de ese lugar”; “Estás en un área natural PROTEGIDA, hay normas para respetar a la fauna como mantener una distancia de 2 metros y por supuesto, los animales NO se tocan (sentido común)”; “Eso que estás haciendo, está estrictamente prohibido. Podrías dar buenos ejemplos ya que tenés tantos seguidores.”.

🐧RECOMENDACIONES

👉No molestes a los pingüinos. Están en su hábitat natural y en él se desarrolla cada año la reproducción.

👉Cuando pasees por la pingüinera de Punta Tombo, decenas de pingüinos cruzarán muy cerca tuyo, lo que lo hace único. No obstante, cuidado con acercarte demasiado, debido a que tienen un pico que puede causarte una daño importante.