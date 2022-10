"A los pobres no les alcanza ni para la llave": la declaración de Alex Caniggia al comprarse un auto de lujo

El hijo del Pájaro Caniggia suele generar polémica con sus declaraciones. En esta oportunidad, el ex participante de Master Chef obtuvo un rechazo generalizado en las redes sociales, luego de una foto que publicó alardeando acerca de un auto de lujo que se compró.

“Este es mi auto, que vuela como un ave. Importado alemán. Obvio que es una nave. Que el barats no me mire que la envidia es grave”, señaló con soberbia el influencer al publicar varias imágenes dentro del vehículo. “Al pobre no le alcanza ni para la llave”, agregó el hermano de Charlotte Caniggia.

La publicación generó polémica y muchas personas le contestaron al joven. “¡Vos lo tenés gracias a papi! Porque no servís ni para barrer la vereda”, escribió uno de sus seguidores de Instagram. “Qué lindo nacer en cuna de oro. Que feo mensaje. Eso dice la pobreza que llevás dentro”, le dijo otra persona. “¿Pero por qué bardea a la gente pobre?”, preguntó una usuaria.

Por otra parte, a fines de julio y después de haber pasado cuatro meses encerrado en El Hotel de los Famosos, Alex se consagró como el gran ganador del reality que condujeron Pampita Ardohain y el Chino Leunis por la pantalla de El Trece. El mediático había entrado al certamen dispuesto a quedarse con los 10 millones de pesos que estaban en juego. Además conoció a su actual novia, Melody Luz.