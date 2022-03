Goteras, canaletas, falta de calefacción, sectores inhabilitados, peligro de derrumbe. La descripción se parece a la de un cuadro de película de terror pero es el escenario actual de una de las escuelas más antiguas de Puerto Madryn.

Ubicada en una de las principales avenidas de la ciudad portuaria, la Escuela N° 750 cumplió 65 años pero sus alumnos no retomaron las actividades de manera habitual. Y es que los graves problemas de infraestructura que presenta hace años el edificio, lo impide. Docentes, padres y alumnos vienen reclamando hace tiempo por una situación que afecta a cerca de 1.300 chicos. Según informó Radio La Única, los reclamos volvieron a visibilizarse debido a que "se necesitan 10 aulas en cada turno pero nadie da soluciones".

A su vez, el frío ya arrancó y el estabecimiento sigue sin calefacción. Desde la institución aseguran que hace varios meses licitaron el pedido para el inicio de la obra y las autoridades aún no han dado respuesta. A principios de marzo, la directora del establecimiento, Jeannette Fernández, señaló en la prensa que en octubre pasado les dieron una licitación que incluía "calefacción, el tanque de agua, algunos arreglos de electricidad y sanitarios, pero de eso todavía no tenemos inicio de obra y no sabemos cuándo empezarán”. De esta mnaera es que la cuarta parte de la Escuela fue tapiada en 2020 y nadie mas entró a ese lugar a realizar ningún arreglo.

Investigación

La situación de la 750 no es nueva ni única. En Puerto Madryn son muchas la escuelas en situaciones similares y que en el arranque del ciclo lectivo deciden iniciar tareas de reparación y mantenimiento, dejando las aulas vacías y a los chicos sin poder comenzar las clases.

Según informó ADNSUR ediciones atrás, ante el hartazgo y preocupación de padres, alumnos y docentes por la la permanente falta de clases de los últimos años, la delegación Puerto Madryn de la Oficina Anticorrupción abrió una investigación en los establecimientos educativos de la ciudad que no se hallan funcionando a consecuencia del deficiente estado de los inmuebles, aún en reparación, algunos de ellos sin fecha cierta de culminación de los trabajos.