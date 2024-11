Chubut cuenta con excelentes opciones para renovar la energía, relajarse y que el regreso a la rutina valga la pena. Ya sea tomando sesiones de masajes y tratamientos de belleza en los spas de algún hotel, o asistiendo a centros holísticos y de terapias alternativas, la provincia ofrece propuestas tradicionales para el bienestar.

Pero una de las experiencias más interesantes y originales son las clases de SUP Yoga (Stand Up Paddle Yoga) que se realizan en las tranquilas aguas del Golfo Nuevo, en Puerto Madryn. Esta disciplina combina el yoga con el deporte del paddle surf, permitiendo a los participantes practicar las posturas sobre tablas flotantes en el mar.

El SUP Yoga consiste en la práctica de ejercicios y asanas de yoga sobre tablas de paddle surf. Antes de comenzar la clase propiamente dicha, los participantes deben dominar la técnica de remar y mantener el equilibrio sobre las tablas. Luego, ya en el agua, realizan una secuencia de movimientos y posturas, siempre atentos a las condiciones climáticas y del mar.

"Las tardes son ideales: casi no corre el viento y el mar está en calma", describe una participante de una de estas clases. Vestida con un traje de neopreno y sosteniendo una tabla y un remo, la experiencia resulta toda una aventura para quienes nunca antes han practicado surf o paddle.

Pero la recompensa es proporcional al desafío. Sobre la tabla, el practicante debe mantener un foco total en su punto de equilibrio, sin distracciones, para evitar caer al agua. "Cuando se llega a dominar esos aspectos, la experiencia se vuelve única", afirma la participante. Las posturas de yoga, como el saludo al sol, la cobra o la carpa, adquieren una dimensión diferente al realizarse sobre la superficie del mar.

Más allá de los beneficios físicos, el SUP Yoga también ofrece una conexión profunda con la naturaleza. "De repente, una corriente me recorre la cabeza, el tronco y las extremidades, y no estoy temblando: si la instructora me dijera que puedo caminar sobre el agua, le creería", describe la participante. La meditación final, al ritmo del agua y las gaviotas, completa una experiencia transformadora.

Entre las actividades que ofrece Puerto Madryn esta primavera-verano, el yoga en tablas de paddle surf destaca por su originalidad. No es necesario tener experiencia previa, ya que las posturas están pensadas para principiantes y se enfocan en el equilibrio.

Napra Club Adventure Experience ofrece clases individuales y grupales para quienes quieran vivir esta experiencia única.