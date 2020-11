RAWSON (ADNSUR) - Un grupo de vecinos de la Meseta Central del Chubut hicieron un enfático pedido a los diputados provinciales para que consideren la situación de la región a la hora de la votación del proyecto de ley de zonificación minera que presentó el Gobierno Provincial y que tomó estado parlamentario en la sesión que la Legislatura del Chubut realizó el martes último.

Los vecinos volvieron a reclamar de esta forma por su derecho a decidir por las alternativas de desarrollo, de la misma manera que otras regiones de Chubut han llevado adelante distintas industrias y actividades productivas.

“Acá, señores diputados, un 80% nos calefaccionamos con leña. ¿Saben ustedes lo que cuesta la leña y la cantidad que se necesita para no morir de frio?”, plantearon los vecinos a través de un documento, elaborado por el vecino Edgardo Kohler, de Gastre.

“Acá el invierno siempre llega más temprano que tarde y dura hasta enero. Acá señores diputados el trabajo para los jóvenes, la oportunidad y el empoderamiento de mujeres, siguen siendo sólo parte de promesas, de discursos baratos con el que se ganan elecciones”, agregaron.

En este contexto continuaron: “Acá, señores diputados, no tenemos playa ni ríos, ni arroyo. Nuestros niños imaginan a la pelopincho como el gran charco. Acá, señores diputados, se violan derechos; derechos como el acceso al trabajo digno, el acceso a un buen sistema de salud, el derecho a que todos los niños estén bien alimentados, el derecho a un buen sistema de educación, y finalmente el derecho a ser escuchados, a que se tenga en cuenta nuestra opinión”.

Añadieron que “acá las partidas escolares son escasas y lastimosas y los refuerzos son de hambre, hay que rebajar la lavandina y los desinfectantes con agua para que alcancen, y el almacenero tiene que fiar productos mes a mes para mantener una escuela limpia. Seguro que no lo saben”.

“Por estos días y desde siempre, nos siguen condenando a la caridad, al bolsón de ropa que juntan en las ciudades, nos quieren seguir condenando a la esclavitud espiritual, al abandono y a la invisibilización de la desigualdad; total ‘nadie mezquina salmuera cuando es de otro lomo el tajo’”, plantearon.

Igón y Lloyd Jones

En particular, manifestaron su descontento con las expresiones del diputado nacional del Frente de Todos Santiago Igón y con la diputada provincial Leila Lloyd Jones, del bloque Chubut Somos Todos.

“El diputado Santiago Igón, a quien votamos muchos vecinos de la Meseta, mira para otro lado y proclama que ‘en la provincia no hay licencia social’, cuando a nosotros no se ha acercado a preguntarnos lo que pensamos”, dijeron en relación con la postura del legislador cordillerano.

“Ni sabe cómo llegar hasta la Meseta, no sabe cómo se sustenta nuestra base económica y de los problemas y carencias”, agregaron. “Señor Igón, ¿acaso los pobladores de la Meseta no somos parte de la provincia? ¿O nuestras voces no tienen peso, nuestra población es ínfima y no le modifica el resultado a una elección?”, se preguntaron.

“Le pedimos coherencia y responsabilidad a la hora de pronunciarse, porque la que pide a gritos dejar de sobrevivir, es la Meseta, y usted si tiene el deber de escuchar todas las voces, no solamente la de aquellos que lo amedrentan, lo insultan, lo amenazan, lo esperan afuera de su casa. Los pobladores de la Meseta, no tenemos por educación y respeto ese comportamiento canallesco”, añadieron.

Y en relación con la legisladora provincial, plantearon preguntarle “si piensa seguir llevando ropa en desuso cada vez que haya una emergencia en la Meseta como política de acción, o ya se olvidó que la vimos en Cushamen fotografiándose como si estuviera de vacaciones en medio del dolor de muchos pobladores, como si fuese algo épico”.

“¿Ya se le borró la imagen de cuán pobre es la gente por estos lados? ¿Acaso es un cuento que acá muchísima gente vive con nada y que la mejor ayuda que pueden hacer como legisladores, es generar empleo de calidad?”, agregaron.

En este marco, en la antesala del tratamiento del proyecto de zonificación en la Legislatura indicaron: “Le pedimos al cuerpo legislativo mesura a la hora de pronunciarse, que la violencia no sea un acto intimidatorio para nuestros representantes, que la discusión sea seria, responsable, con profesionales”.

“Si es necesario, señores diputados, los invitamos a cada uno de ustedes a que visiten la vasta Meseta y que la realidad de estos lugares les reviente los ojos, entonces quizás la empatía le gane a la sinrazón, y a ese ‘No es No’ sin sentido que nos condena a nosotros y a nuestros hijos”, finalizaron.