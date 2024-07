Viva la libertad de expresión, carajo

La libertad de expresión es un principio y un derecho a poder comunicar, indagar y recibir información de toda índole. Según Amnistía Internacional “El ejercicio de esos derechos, sin temor ni interferencias indebidas, es esencial en una sociedad abierta y justa, en la que se pueda acceder a la justicia y disfrutar de los derechos humanos”.

En Argentina, la libertad de expresión se encuentra en el art. 14 de la Constitución Nacional, recordando a todo habitante el derecho, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, de publicar sus ideas sin censura previa.

El espacio de LLA, ha podido englobar de manera exitosa el discurso de la llamada “libertad”. Los avances del progresismo y de ciertas luchas en materia de derechos humanos, particularmente del feminismo a nivel nacional, generó una contrarespuesta política que hoy se ve reflejada en discursos que buscan desdibujar los límites de la llamada “libertad de expresión”.

Perón inédito: las cartas y fotos que Juan Domingo le mandó a su familia que vivió en Rada Tilly

La llegada de Javier Milei a la presidencia permitió que esos discursos que sonaban moralmente incorrectos, hoy puedan darse escudados bajo el lema de “la libertad”. Este debate nos hace preguntarnos, entonces ¿Qué podemos decir y qué no?. En los últimos días se conoció que hay temas prohibidos en centros culturales que dependen de Nación, entre ellos, los que aborden agenda feminista y de Lali Esposito.

Lali como artista, cuestionó la figura de Javier Milei cuando fue candidato y por ello, fue duramente insultada en redes sociales por simpatizantes del actual presidente. Lali ejerció su libertad de expresión, pero cuando esa libertad es utilizada para decir cosas contrarias, no solo se es oposición de manera inmediata, si no que también se prohíbe coincidir con ella, como por ejemplo, cancelándola en espacios culturales. Pero, ¿eso no cuenta como censura?.

Un jubilado donó más de 1.000 litros de leches a jardines y merenderos: "Esto me hace sentir vivo"

Hay otros casos con periodistas a nivel nacional que han sido críticos del gobierno actual, donde no existió tal censura que les prohíba el ejercicio de su profesión, pero sí fuertes represalias en redes sociales que dificultan su tarea de comunicar. Desde propios posteos del presidente interpelándolos a oleadas masivas de trolls con insultos.

Actualmente, la polarización de pensamiento político en Argentina no permite grises en los posicionamientos que se aborden. Ante esta situación, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se encarga de monitorear y registrar ataques a periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión y ha recolectado cientos de casos en todo el país que dan cuenta que hoy el panorama es complejo para quienes hacen posible una crítica al poder. Más allá del periodismo y de la responsabilidad que conlleva la comunicación, ¿no son acaso sujetos que hacen uso de su derecho para ejercer su pensamiento con libertad de expresión?.

Gastón Edul hizo emocionar a Mirtha Legrand por haber cumplido un sueño gracias a ella

El gobierno nacional no tiene problema en posicionarse a favor o en contra de lo que considera justo y correcto, aunque en ese sentido castiga a quienes no piensen estrictamente como ellos. Esto ha generado quiebres en la institucionalidad e incluso costó el cargo de varios ministros y secretarios de Nación que han cuestionado las ideas de la libertad.

El intercambio de la política se vuelve complejo cuando aparecen este tipo de debates y genera quiebres en la sociedad, porque vuelven a poner en tela de juicio temas sensibles para la historia argentina, como por ejemplo: el cuestionamiento de la dictadura o los derechos adquiridos por la lucha feminista.

Día Mundial del Perro: una fecha para generar conciencia y combatir el abandono

El avance de las discusiones políticas en redes sociales promueven permanentemente la agenda de debate e intercambios. La línea fina en la que habita el país actualmente roza la libertad de expresión y los discursos de odio, en donde lo dicho está permitido, cuando es coherente con las ideas que gobiernan Argentina hoy.