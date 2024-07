Día Mundial del Perro: una fecha para generar conciencia y combatir el abandono

El perro es considerado el mejor amigo del hombre, y está presente en los hogares de la mayoría de los argentinos. Este domingo 21 de julio se declaró el Día Mundial del Perro, con el objetivo de homenajear a estos animales tan fieles y concientizar acerca de la gran cantidad de animales que fueron abandonados.

ADNSUR salió a las calles de Comodoro Rivadavia para preguntarles a los chubutenses su experiencia con los perros. Algunos de ellos contaron que su compañero peludo fue adoptado, otros que optaron por comprar un animal “de raza”.

Actualmente, según las estimaciones de diferentes estudios, existen más de 300 millones de perros en todo el mundo. Todos ellos varían de razas y tamaños. Pero lo más importante y triste, es que el 70% de ellos no tienen un hogar, indican las cifras de la Organización Mundial de la Salud.

La fecha del 21 de julio surge por una razón triste. En el verano es la época del año en que más perros son abandonados por sus dueños, recordemos que en el hemisferio norte es verano en Julio. Ya sea por irse de vacaciones y no poder llevarlos, o no preocuparse por dejarlos al cuidado de amigos o familiares. Para el año 2004, la OMS determinó que el 70% de los perros existentes en el mundo no tenía un hogar.

De esta manera declaró el 21 de julio como el Día Mundial del Perro. Por eso es una fecha que además de homenajear a nuestras mascotas, sirve para combatir el abandono de perros y animales en general a su suerte.