Cacho Garay fue denunciado días atrás por su esposa, Verónica Macías Bracamonte por violencia de género. El humorista asegur que “no hizo nada y es inocente", aunque las pericias psicológicas de la mujer dieron como resultado que el ejercía violencia psicológica, física y económica desde hace varios años.

Este miércoles Verónica reveló detalles escabrosos detrás de la denuncia, entre ellos: abusos sexuales, privación de la libertad y amenazas de muerte.

Macías dijo que cuando lo conoció comenzaron una amistad: “Yo siempre había soñado con cantar. Cuando lo conocí, se lo veía bueno, noble y me hacía creer que la única posibilidad de llegar ahí era él, como que tenía todo el poder”, aseguró.

Consultada acerca de cómo se manifestaron los distintos tipos de violencia, Macias hizo hincapié en que fueron 13 años y es muy difícil reconstruir lo ocurrido, pero recordó: “Él me dijo que cuando yo hiciera ciertas cosas, me iban a pasar cosas lindas”.

Salió a la luz la verdadera pesadilla que Cacho Garay le hacía sufrir a su ex esposa: la obligaba a tener sexo grupal

La mujer relató el primer episodio de abuso: “Yo le dije que quería cantar y él me dijo que fuera a Salta. Fui ilusionada, les conté a mi mamá, a mis amigos, pero cuando llegué a un hotel, les dieron una llave a todos menos a mí. Y él me dijo ‘vos estás conmigo’”.

Verónica recordó que al llegar a la habitación le preguntó si iba a cantar, pero él se negó. “Empezó a seducirme y me dijo que me iban a pasar cosas lindas. Esa frase no me la olvido nunca más en la vida. Después empezó a manipularme de una manera que es difícil de explicar”.

“A los tres días, yo estaba sin plata y seguía en ese hotel. Me dijo ‘quiero que te vayas’. Como que si yo no quería estar con él... Me quedé. Me sentía horrible en ese momento”, expresó entre lágrimas.

Habló de fiestas sexuales recordando la primera amenaza

Detuvieron a Cacho Garay tras ser denunciado por violencia de género

Veronica fue en 2011 a Mar del Plata para formar parte de un espectáculo de musical, pero eso no ocurrió.

“Yo sentía que ya había cumplido. Había preparado unas canciones y pensaba que iba a actuar, pero en el departamento me dijo que no, que llevaba un proceso, como que yo tenía que seguir estando con él”, reveló.

Y sostuvo que a partir de ese momento comenzó a dejarla sola y encerrada. Para no preocupar a su mamá y a sus amigos, ella comenzó a mentir.

Fue en esa época cuando la llevó engañada a una fiesta sexual. “Fuimos a un hotel, donde había dos chicas y un señor muy conocido que tiene una concesionaria de autos en Mendoza. Era la primera vez... Por suerte no me hicieron nada, pero sí sufrí un acoso. Él vio lo que estaba pasando y no hizo nada”, recordó.

¿Acoso sexual?: Piden cancelar a un personaje de la película "Super Mario Bros"

Ante los reiterados abusos, en el piso quisieron saber por qué se quedaba con el humorista. A lo que ella explicó: “Me decía que era un proceso que todo el mundo lo hacía, que era muy normal”. “Tardé tres años en subir al escenario. En ese tiempo sufrí torturas. Él me hacía participar de encuentros con otras mujeres, todo era sexo. En un momento me acostumbré y empecé a naturalizar”, concluyó.

Acto seguido, opinó que nunca se quisieron y que ella siempre le tuvo miedo. A modo de ejemplo, relató un escalofriante episodio: “Él me hizo creer que era poderoso. Cuando me hizo estar con una mujer, yo quise escaparme. Pero entré en un estado de shock y empecé a llorar y a gritar. La mina le decía ‘hay que matarla a esta pendeja porque te va a arruinar la carrera’. Y ahí sacó un arma y me dijo ‘conmigo no se jode’”.

ATECh advirtió que seguirán las medidas de fuerza en Comodoro

DONDE DENUNCIAR

La línea 144 brinda atención, contención y asesoramiento a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. Es importante que sepas no se trata de una línea de emergencia. Para casos de riesgo, comunicate con el 911.