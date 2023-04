Salió a la luz la verdadera pesadilla que Cacho Garay le hacía sufrir a su ex esposa: la obligaba a tener sexo grupal

El humorista mendocino Cacho Garay quedó en libertad este jueves tras pagar una millonaria fianza pero sigue en el ojo de la tormenta.

Durante esta semana, recibió una grave denuncia por parte de su esposa, Verónica Macias Bracamonte, quien lo acusa de violencia de género y abuso sexual.

Según la presentación de la mujer, padece violencia familiar desde hace 13 años. “Posee armas que me las ha exhibido, no puedo precisar datos de las mismas ya que no lo recuerdo ni puedo indentificarlas. Tampoco me deja trabajar de forma independiente con otras personas”, indicó Verónica que trabaja como bailarina y vedette de Garay.

Detuvieron a Cacho Garay tras ser denunciado por violencia de género

Según indicaron en Socios del Espectáculo: “Macías indica en la denuncia que la obligaba a tener relaciones sexuales con él y con otras personas en las que él participaba mirando. Como él no se quería ir de la casa familiar, la llevaron a ella a un refugio para protegerla, estaban casados".

“Él se burló de seres queridos míos que sufrieron abusos y yo exploté. Ya venía agrediéndome, diciéndome que me iba a llevar una sorpresa. Él ya venía planeando todo. Me dijo que no iba a cantar nunca más en la vida. Pero yo reaccioné, me puse mal por lo que había dicho de mis seres queridos. Me dijo ‘callate, callate porque te mato, te tiro por el balcón’. Sentí mucho miedo y, la verdad, no sé cómo me salvé. Creo mucho en Dios y eso hizo que me salvara”, relató Verónica este jueves a Telefe Córdoba. La mujer está muy golpeada psicológicamente y llegó a pesar 40 kilos.