¿Acoso sexual?: Piden cancelar a un personaje de la película "Super Mario Bros"

Super Mario Bros. La Película ha sido un rotundo éxito para Nintendo, superando récords de taquilla y siendo aclamada por críticos y fans por igual.

La película fue esperada con gran entusiasmo por parte de los seguidores de la franquicia de videojuegos, ha demostrado ser una adaptación fiel y emocionante de las aventuras de Mario y Luigi en la pantalla grande. Sin embargo y con el poder de las redes sociales, se generó una polémica en torno a un personaje de la película.

En las últimas horas el tema se ha centrado en el acoso que Bowser realiza hacia la Princesa, Se trata de 'Peaches', canción inerpretada por Jack Black, que en poco más de 24 horas de estrenada de forma oficial ya acumula casi 4 millones de visualizaciones, siendo además una de las más escuchadas en plataformas digitiales como Spotify y iTunes.

El debate fue iniciado por la usuaria @LordCaesarCloud, quien escribió no le hizo gracia que se magnifique el acoso.

“No hablemos de la banalización del acoso que sufre Peach por Bowser y de ello hace una canción. A mí no me hace p…. gracia reírse del acoso. Un poco de respeto”, lanzó.

Otro joven expuso que "en un país donde 65 de cada 100 hombres piensan que un 'no' en realidad quiere decir 'sí, por favor, ruégame más que me estoy haciendo la difícil', no me sorprende que existan batos sintiendo empatía por una tortuga con picos en la espalda. La misma que le insiste, le insiste, le insiste y le insiste a alguien que ya sabe no lo quiere".

Por el otro lado están varias personas que defienden que esto no se trata de ningún tipo de acoso y que la “generación de cristal” no entiende nada.

“Ahora que andan quejándose de que la canción peaches de #SuperMarioBrosMovie promueve el acoso no es por la letra sino por el personaje que le canta (Bowser). Entonces si la hubiera cantado alguien apuesto otra princesa o el héroe sería halago, ¿no?”, señaló un sujeto.