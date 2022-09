Vino a Comodoro con sus tres perritas para buscar trabajo pero no consiguió y ahora hace dedo con ellas para volver a su casa

Nicolás Exequiel Martínez es de Chaco y hace unos días había llegado a Comodoro por trabajo, sin embargo todo fue una falsa promesa y ahora tiene que regresar a su casa. Detalle no menor: el joven viajó con sus tres perritas y actualmente está varado con ellas en Bragado, Buenos Aires.

Desde los grupos rescatistas piden colaboraciones para él y sus hijas no humanas. “Él no hizo como tantos malnacidos que se mudan de ciudad y abandonan. Nos da impotencia y nos genera odio cuando pasa eso ¿verdad? Él, en cambio, con todo lo que conlleva viajar a dedo con ellas, con todo su amor y sacrificio, no pensó en abandonarlas”, destacaron los grupos mascoteros en las redes sociales.

Nicolás está haciendo dedo para llegar con sus tres perras a su casa en el norte del país.

Para colaborar con él y sus mascotas podés hacer transferencia a este CBU: 14300017130135658190018 o alias: proa.lata.china a Nombre de Nicolás Exequiel Martínez