En los últimos días se conoció que las ventas minoristas pymes retrocedieron 7,3% anual en mayo, a precios constantes, con lo que acumulan una caída de 16,2% en los primeros cinco meses del año.

Y este registro se mantiene aún en fechas especiales. “Hay un consenso generalizado en el comercio de que el Día del Padre es una fecha que prácticamente ya no está moviendo la aguja”, exclamó Sebastián Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio, en diálogo con ADNSUR y señaló que “no hay unas ventas mucho más grandes que en otra época del año”.

Sin embargo, destacó que “sí puede haber algo muy leve de repunte en los negocios de venta de ropa masculina”, pero en el resto de los rubros es una fecha que “pasa desapercibida”.

Al respecto, evaluó que “es una fecha que ha empezado a perder un poco de significado, no en el sentido de lo que significa el Día del Padre y su valor emocional, sino debido a que no hay regalos de gran cuantía”. En ese sentido, indicó que "hoy justo se conjuga con el hecho de que la cosa no está demasiado bien. Entonces la realidad es que no hay tanto dinero como para gastarlo o resolver en regalos de mucho valor".

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

CUOTAS SIN INTERÉS

“Está ayudando un poco el tema de que empezaron a haber promociones con tarjeta, eso quieras o no tracciona un poco la venta, siempre es importante que tengamos la posibilidad de ofrecer un tipo de financiación al cliente”, remarcó.

Y desarrolló, "se da una situación que ya la vimos en cierta forma en Navidad, donde intentás conjugar el hecho de estar presente en una fecha significativa pero que además tenga un sentido práctico. Entonces, es más factible que te regalen alguna prenda de ropa que por ahí alguna otra cosa que tenga un mayor valor pero que no sea para uso diario", concluyó.