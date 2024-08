Vecinos de Neuquén reclaman por la creciente inseguridad en el barrio Santa Genoveva, y la relacionan a la toma de un terreno baldío.

Una mujer que trabaja en un edificio lindante, realizó declaraciones en los medios locales, donde denunció que hay robos en la zona y “movimientos extraños” en el terreno.

Según precisó la vecina, se trata de un terreno baldío que ocupa toda una esquina, en el que muchas veces habitan por algunas horas, personas que se encuentran en situación de calle.

“Yo trabajo en el edificio de al lado, entonces yo veo todo lo que pasa ahí y entran muchachos que se ve que han robado cosas y las meten ahí”, dijo la mujer en diálogo con LU5.

"Se han hecho varias denuncias al municipio porque esto no es de ahora: o sea, desde hace muchos años que está ese terreno así y no pasa nada. Yo, por ejemplo, ayer volví a hacer otro reclamo al municipio y me dieron un número de reclamo como siempre y ahí queda, porque no pasa nada", señaló la mujer.

La mujer relató que se vivieron varios episodios de inseguridad en el barrio, algunos de ruedas de autos estacionados en las cuadras de la zona. Según explicó la vecina, en algunas oportunidades vio elementos robados dentro del predio.

"Hay una persona que está siempre ahí, que es una persona que tiene unos perros y después son chicos que entran y salen, todos hombres, siempre es gente diferente", especificó sobre los hombres que ingresan y agregó que la situación es peligrosa porque la persona que está ahí "es muy agresiva, se ve que no está bien, no está en sus cabales, entonces es muy agresivo".