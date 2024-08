Los últimos enfrentamientos en el barrio 30 de octubre con múltiples disparos en los sectores 7 y 8 dejaron a dos personas heridas. Una de ellas, un hombre mayor de 50 años, se encuentra internado sin riesgo de vida en el Hospital Regional.

Este viernes, vecinos de “Las 1008” se reunieron en busca de respuestas y reclaman a funcionarios locales y a la justicia que detengan a los responsables y los saquen del barrio, a quienes además acusan de usurpadores.

En diálogo con ADNSUR, uno de los vecinos sostuvo “acá se estaba viviendo bien hasta que apareció esa familia, ese es el grave problema. Yo fui a adjudicado al departamento en el año 82', es de mi propiedad. Hace dos o tres años hará que vinieron los malvivientes de ese departamento. Viven en pedo, hacen lo que se les canta ahí. No se puede vivir”, reclamó.

Tiroteos en "Las 1008": un hombre baleado está internado por "múltiples lesiones"

Y agregó, “los tipos andan a los tiros, no les importa tres carajos. Lo único que queremos es que se vayan de ahí. No son dueños, que muestren los documentos de que tienen papeles, usurparon, están colgados de la luz, del gas, no pagan impuestos”, señaló.

Otro de los vecinos presentes en el lugar exclamó “con ese tipo tuvimos problemas el día sábado. Llegamos con mi señora de comprar y estaba todo sucio, habían dos perros afuera que son de ellos. Yo le había dicho ‘entren los perros, cuiden, limpien’. Al rato aparecen con botellas de vino. Tuvimos una discusión y después pasó esto. Pero nosotros queremos que lo saquen porque son malos vecinos”. Denunció que roban cubiertas, pintura y las salen a vender.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

En otro orden de cosas, comentó una preocupante situación en relación a la asistencia policial: “Yo llamé a la Comisaría Quinta y no contestaba, llamé a la tercera y tampoco atendían. Llamó al Comando Radioeléctrico y lo primero que le digo es que hay una balacera tremenda. ‘¿Cuál es su apellido? Pidiéndome los datos a mí, le digo ’escúchame, qué crees que te pase la filmación de lo que está pasando?'. Si vos llamás a la policía y te estoy diciendo que hay una balacera tremenda, es porque yo estoy fondeado”, recordó enojado.

EL TESTIMONIO DEL PAPÁ DEL PRIMER BALEADO

Cuando comenzaron los disparos, el pasado lunes en el barrio 30 de octubre, el padre del primer joven herido -ajeno al conflicto entre bandas- recordó aquel momento de tensión y miedo.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

“Salió mi hijo el mayor, mi hija, salimos todo a buscar a mi hijo y los pibes que salieron son amigos de mis hijos. A mí me dio bronca ayer, porque yo esperé que se lo lleven y el tipo después salió cagándose de risa mirando para todos lados, como diciendo ‘acá estoy’. Imagínense mis vecinos, que tuvieron que meterse adentro del baño para no recibir un proyectil y tirarse el pecho al piso abajo de la mesa cuando estaban cenando”, reclamó angustiado.

En tanto, relató la situación actual del sector, “los nenes están traumados, no pueden dormir tranquilos de noche, no pueden salir a jugar. Tengo el departamento de un vecino que era una guardería el lunes a la noche, tenía más de 15 nenes del barrio asustados llorando”, y agregó, “la vecina tenía que estar mandando mensajes ‘vengan a buscar los nenes, porque están acá’”.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

Al respecto, exigió: “Nosotros que somos vecinos no queremos esto. Yo pido seguridad, quiero que se vayan. Esto no pasaba, yo llevo 8 años en el barrio y nunca pasó esto. El lunes fue una batalla campal con más de 45 detonaciones”.

CÓMO SE ENCUENTRA DE SALUD EL JOVEN DE 21 AÑOS

Según comentó el padre a este medio, el joven se encuentra bien. “Le dieron el alta y me lo traje a casa el mismo lunes a las 1 de la mañana salimos del hospital. Mi hijo llegaba de trabajar, estaba haciendo una changuita y venía a visitarnos, como hace todas las semanas”.

“Lamentablemente me lo hirieron, es un jugador de fútbol, juega para el club Usma, ahora con esto él lo primero que dijo fue 'papá no voy a poder jugar nunca más al fútbol, no?”. Afortunadamente, el disparo no tocó ningún hueso, aseguró. “Lo hirieron a la altura del tobillo. Los médicos me dijeron que no hay gravedad de la herida, hay que esperar, pero igual la molestia, el dolor lo sigue teniendo. Fue algo horrible”, exclamó.