COMOMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Jhovana Camacho nació en Bolivia, llegó a Comodoro Rivadavia en el año 2010. Siete años después el fuerte temporal de lluvias se llevó su precaria casa. Sus vecinos la ayudaron a colocar maderas y chapas en el lugar para poder seguir viviendo allí con sus cuatro hijos. El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Chubut le entregó una vivienda en Restinga Alí. Y durante las últimas horas conoció que se la habían usurpado.

La mujer explicó que desde la municipalidad le pidieron que no abandonara por completo la vivienda precaria del Moure hasta que no avanzara la obra de demolición de la zona. En ese lugar se realizarán obras hídricas.

Jhovana pidió ayuda para cuidar ambas casas, pero hace una semana le usurparon la vivienda que ocupaba en Km 8. “Es una pareja que el jueves entró, abrieron la puerta con una barreta y doblaron la puerta de adelante. Un vecino me avisó. Hice la denuncia en la comisaría de Km 8, constataron que estaba ocupada y no me dieron ningún resultado”, relató la mujer.

Asimismo, hizo la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y que en la mesa de entradas le dijeron que no podían darle curso a su caso porque estaban de paro. “Los que ocuparon le dijeron a la Policía que no nos veían, que no íbamos. Yo en ningún momento la descuidé” dijo Jhovana a El Patagónico.

El usurpador la amenazó con ejercer la violencia y la amedrentó con dos perros Pitbull que dejó en el patio.Los vecinos están muy preocupados por la situación.