Según un informe del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de la Patagonia, los incrementos más notorios entre el 9 de octubre último y el 28 de noviembre se notaron en productos como arroz, con un 44% en el tipo ‘doble Carolina’, ubicándose por encima de los $1.800.

“Vemos una dispersión -comentó el contador César Herrera-. Por ejemplo, en el caso de la polenta, van desde $216 a $566, pero nosotros ponemos en la web un precio indicativo, de $355,04, entre el mínimo y el máximo. La harina subió un 16% y el pan francés un 11%, se traslada un poquito menos al consumidor”, evaluó.

En carnes, evaluó, también hay una gran diferencia en cortes similares, como nalga y tapa de nalga, ya que, en el primer caso, hay precios de $2.888,47, pero en el segundo, el de novillito o ternera, se ubica en $5.308,27.

En promedio, la nalga subió un 29,6% entre el 9 de octubre y 28 de noviembre. Otros productos: el pollo ascendió un 41%; la papa 29%; el tomate 41,9%; la manzana red, 18%; y la naranja, 31,4%.

Hay producto que además suman nuevos movimientos en la semana que va desde el 29 de octubre al 2 de diciembre. Por ejemplo, la leche fresca, que había subido un 14% en las primeras 6 semanas, agregó otro 7,7% en la última semana, ubicándose en un valor de $672.

La papa, que había tenido un retroceso del 5,3%, recuperó un 5,6%, por lo que permanece en un precio de $949 por kilo, según los registros del Observatorio, que son "precios indicativos", es decir que se ubican en valores medios de lo que se puede encontrar en distintas góndolas y verdulerías.

Otro producto que no se quedó quieto es el café molido, que se había incrementado un 8,3 entre el 9 de octubre y 28 de noviembre, pero sumó otro 15,6% en la siguiente semana, alcanzando un precio indicativo de $2.940,56.

La yerba no se quedó atrás, ya que sumó un 17,8% en el primer período de análisis, para completar otro 7,3% en la última semana, con un valor de $1.683,70.

LA ESPECULACIÓN Y LA ILUSIÓN DEL “LIBRE MERCADO”

“Hay una especulación en las listas de precios -evaluó el analista-. Frente a eso, hay consumidores que han tenido ajustes salariales cercanos a la inflación, entonces mantiene su nivel de compra. Y hay otro conjunto de consumidores, que evidentemente no consiguieron esa actualización y entonces recurre a las terceras y cuartas marcas. Otro análisis es ver qué es lo que sucede con la calidad de esos productos. Lo decía antes: encontramos una polenta de $216 y otra a casi $600”.

Por eso sugirió el uso de la web de precios del observatorio (hay que comunicarse al cel 2975372525 para agilizar el acceso), como una guía para buscar precios más convenientes.

“Para mí hay una especulación que tiene que ver con el dólar, que todavía no está trasladada a los consumidores y en líneas generales me he encontrado esta semana con muchos cultores del libre mercado, que dicen que los precios se van a acomodar con la competencia, pero en realidad lo que tenemos es un mercado oligopólico. El puré de tomates tiene una sola o dos marcas que dominan el mercado, aunque después tengan 25 productos. Es una ilusión decir que el libre mercado va a establecer un mejor precio, porque en realidad no hay competencia, sino oligopolios”.

En ese marco, precisó que otro de los análisis del Observatorio es la tasa de ganancias de algunos de los fabricantes, que se ubican por encima de la inflación. Esto será objeto de una próxima investigación, para determinar, en base a los códigos de barra de los productos, quiénes son las empresas que concentran la variedad de marcas.