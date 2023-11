El Gobierno Nacional actualizó en las últimas horas el valor de las bolsas de harina 000 subsidiada, lo que generó un importante impacto en el mercado. La bolsa de 35 kilos, que anteriormente tenía un valor de $2.825, pasó a costar $3.059, representando un incremento del 8,3%.

Y se espera que -a partir de estos nuevos costos- en los próximos días los productos panificados vuelvan a sufrir un nuevo aumento en sus precios.

ADNSUR hizo un relevamiento por panaderías en Comodoro Rivadavia para conocer cuáles son los precios que se manejan por estas horas.

Desde uno de los locales, señalaron que actualmente la docena de pan cuesta $1.200, sin embargo, hace menos de dos semanas estaba en $1.000. Mientras que la docena de facturas se fue a $4.400 y la de bizcochitos de grasa a $2.000.

En otra panadería histórica de la ciudad, ubicada en el pleno centro, aseguraron que la situación es “imparable” porque “hoy nos volvieron a avisar que la harina vuelve a aumentar” , cuando ya el precio estaba entre los $10.000 y $11.000 la bolsa de 25 kilos de 0000.

“Hace ya dos meses que no aumentamos el panificado, pero vamos a tener que revisarlo porque ya nos aumentó cuatro veces la harina en un mes y medio”, lamentaron en este contexto.

Actualmente, la docena de felipes está a $1.000, y la docena de ayuyas, de salvado, caseritos y la roseta a $2.000. Mientras que la factura aumentó a $3.800 la docena, $2.000 la media y la unidad $360.

CONSUMO PRUDENTE

La empleada del local señaló que sin dudas los hábitos de consumo han cambiado en medio de la creciente inflación. “La gente es precavida, compra lo que necesita diariamente, no es que se lleven dos docenas”, señaló al respecto.

“La gente economiza cortando a la mitad. Así pasa con los sándwich de miga que, por ejemplo, el de jamón y queso está a $650 cada uno. Lo que más se compra son medias docenas”, afirmó.

"Hemos ganado muchos clientes nuevos, pero si veo que la gente compra "un pan y dos bizcochitos".

E incluso los clientes buscan opciones más económicas a la hora de darse un gustito. "Nuestros productos no tienen aditivos ni conservantes, así que ofrecemos las facturas del día anterior. Son las primeras facturas que se van. La gente las quiere hasta reservar y, quieras o no, el precio es mucho menor porque está a $1.500 la bandejita".

Finalmente, reconoció que la situación es compleja tanto para quien debe producir con altos costos como para quien compra. "Uno lo paga pero no lo podés creer a lo que era antes, ya no hay explicación, ya no hay un valor normal de precios", concluyó.