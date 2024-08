Una tremenda invasión de langostas afectó a un sector del país: ¿Por qué se produce este fenómeno?

Este viernes se registró una invasión de langostas en la provincia de Córdoba, afectando a diferentes localidades. Este episodio generó una alarma en los diferentes habitantes de los centros urbanos, que registraron el fenómeno publicándolo en las redes sociales.

En principio los insectos fueron captados en varios barrios de la capital cordobesa, algo que generó un susto en los pobladores. Desde el Ministerio de Agroindustria y Recursos Naturales de la provincia, llevaron tranquilidad a la población, indicando la razón de este desplazamiento.

Los especialistas dijeron que el fenómeno se produjo en consecuencia a los vientos provenientes del norte del país, que ingresaron por la zona del Valle de Punilla y las Sierras Chicas de Córdoba.

Según publicó el medio cordobés Cadena 3, uno de los grupos ya había comenzado su regreso, debido a que sobrevolaban la zona de Unquillo y Mendiolaza. Incluso, aseguró que su estadía será corta, debido a que suelen “alejarse rápidamente de los centros urbanos” e ir en busca de su hábitat natural.

Acerca de la preocupación que los enjambres desataron en la población,desde el ministerio aseguraron que las langostas no tenían efectos negativos en la salud de las personas, debido a que no son transmisoras de enfermedades. “Solo se alimentan de plantas, no son vectores de enfermedades y no representan un peligro directo para los humanos ni animales”, aclararon en referencia a que este tipo de insectos, en realidad, podrían ser perjudiciales para la producción agrícola.

Contra todo pronóstico, desde el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba informaron que las mangas tampoco causarían problemas en las plantaciones, debido a que se constató que solo se alimentaban de la vegetación natural. El caso seguirá siendo monitoreado por la cartera provincial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (ITA), quienes señalaron que las zonas que podrían resultar afectadas son las zonas de Sierras Chicas y Punilla.