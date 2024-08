El hospital patagónico donde atienden médicos y curadores mapuches: llegan pacientes de todo el país y hay lista de espera 

El Centro de Salud Intercultural Raguiñ Kien es único en el país, allí se complementa la biomedicina tradicional con la medicina mapuche. Está ubicado en la Cuenca Ruca Choroi de la provincia de Neuquén, a 13 kilómetros de la localidad de Aluminé y cuenta con un imponente edificio en forma de medialuna. Además de tener médicos, enfermeros y la atención de otros profesionales, desde la medicina mapuche se atiende a los pacientes a través de los kimches -entre los cuales hay lawentuchefes (agentes de salud mapuche que utilizan plantas medicinales y recursos naturales – lawenes), y gtamchefes o “acomodador de huesos", entre otras especialidades del sistema de medicina mapuche.

En el Centro de Salud está ensamblado en un lugar emblemático, una verdadera reserva cultural mapuche con alrededor de 1200 personas divididas en dos comunidades. Esto permite pone en valor las prácticas de los pueblos originarios de la región.

Fabián Gancedo es médico y forma parte del equipo de salud del Centro de Salud Intercultural, lugar al que llegan pacientes de distintos puntos del país para ser atendidos. Incluso hay lista de espera. En diálogo con ADNSUR contó que este proyecto se llevó a cabo tras una iniciativa e inquietud de las autoridades en mapuches, los loncos, las Comisiones Directivas tanto como personal de salud que eran vecinos de la cuenca, sostenedores de su identidad mapuche y algunos trabajadores de el hospital de Aluminé.

"Por un lado desde la biomedicina se han gestado cambios desde las esferas académicas de las universidades, pero fundamentalmente acá desde el hospital de Aluminé, la fuerza de la cultura hace casi imposible no tener en cuenta, no aprender, no reconocer que como toda cultura milenaria, que tiene sus formas de entender al ser humano, el Che, su inserción en este planeta, lo que es la vida lo que es la enfermedad y también lo que es la muerte como toda cultura", afirmó. Y destacó que el centro de salud también presenta un sistema médico especial en las formas de asistir y atender las enfermedades.

"La cultura mapuche tiene un sistema de salud propio con sus propias enfermedades, diagnósticos, nosologías, formas de curarse y de prevenir esas enfermedades, por lo que hemos ido aprendiendo esta forma de abordar la salud o la enfermedad".

CÓMO ES LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES

En el centro hay atención mèdico de distintas especialidades, a ello se suma el hospital de Aluminé que sigue colaborando con lo que es la atención de trabajadores sociales, nutricionistas, psicólogos ,se hacen estudios biomédicos, laboratorios, ecografías, y en caso de ser necesario se derivan en los pacientes.

Y paralelamente hay atención por parte de Kimche - agentes de salud mapuches, de lawenches, y machis. También hay personal mapuche que el sistema de salud ya ha reconocido con su denominación en mapuzungun (también llamado araucano​, que es el idioma de los mapuches), y sus cargos han tenido una equiparación en lo que tiene que ver con las normativas y categorizaciones similares a lo que son cargos en la biomedicina.

El machi es un chamán en la cultura tradicional del pueblo mapuche. Su principal rol es la curación de dolencias, tanto los males físicos como los que se consideran derivados de la acción de fuerzas espirituales o a transgresiones de normas. Además, pueden cumplir roles religiosos y sociales.

Por su parte, el Lawenche, medica o hierbatero, es una persona que tiene dones para conocer las propiedades de las hierbas curativas y remedios naturales.

La institución cuenta con más de 40 trabajadores actualmente, entre ellos se encuentran: Wichafe (coordinador de medicina mapuche), Ngchran chefe (orientador de pacientes), Kellu (nexo entre los pacientes y los sanadores mapuches), Chapum lawenche (recolección y preparación de lawenes, medicina natural a base de plantas y otros recursos naturales) y Kume az monguen (facilitadores interculturales).

Carmela Caitruz Purrufe, quien forma parte de la conducción del centro y es ChapunLawenche, es decir recolectora de remedios de medicina mapuche, explicó a ADNSUR que allí hay colaboradores de la comunidad que tienen cargos similares a los que sería un enfermero.

"Acá están las dos medicinas, el paciente es libre de elegir como puede ser atendido", afirmó. Y contó que en estos momentos están haciendo recolecciones del Lawen (plantas fuerte) "se trabajó de alguna forma el tema de cómo hacer el traslado de esas plantas porque también se busca en otros lado, eso no se hacía antes.

Hubo un acuerdo con SENASA para ingresar de lawenes en el marco de la legislación Nacional para el ingreso de plantas de uso medicinal. En la zona también se recolectan pero hay que dedicarle tiempo porque se trabaja con los machis o kimches ( proviene de la raíz KIM del verbo kimün que significa o se traduce como saber, aprender, sentir, y CHE significa gente, persona, por lo tanto, significa persona sabia, persona que tiene el conocimiento). Y nosotros como recolectores tenemos que garantizar, ya sabemos la cantidad que se necesita por mes o por atención y en base de eso se trabaja y se busca".

En el hospital también hay un espacio especial donde hay una Ruca con un gran fogón, lugar en el que también los kimches hacen curaciones alrededor del fuego: "Hay recomponedores que se dedican a eso, porque para nuestra cultura el fogón tiene que estar todos los días prendidos, esté o no el kimche atendiendo, el fuego es el que nos da la energía, la fuerza, es el que trasmite nuestro mensaje. Por eso mismo se hace la curación ahí, y el tema del humo para nosotros es fundamental".

GRAN DEMANDA Y LISTA DE ESPERA

Los remedios que más usan en las prácticas son las plantas medicinales, y ademàs con la receta de curadores se elaboran cremas y aceite con la que se hacen los masajes. También hay procedimientos de limpieza con humo.

Una de las prácticas que más se desarrollan son la de los componedores de huesos "si por ejemplo jugando al fútbol se torció el tobillo y se salió de lugar, son los que lo acomodan, si tenes ciático te hace también el masaje para poder acomodarse y quedar mejor, o aliviar la contractura cuando está nervioso y anda con mucho dolor de cuello", afirmó Carmela.

El Raguiñ Kien el unico centro de salud intercultural con estas características que hay en toda Argentina, po r ello es que actualmente existe mucha demanda "en la actualidad se están atendiendo más de 90 pacientes con la medicina mapuche, que es con el machi y los kimches locales. Llega mucha gente de otros lugares, de otras provincias", agregó

Para atenderse es necesario sacar turno telefónica y a la fecha hay muchas personas en lista de espera. Ya que se debe tener en cuenta que los curadores no atiende solo una o dos veces, pueden pasar un año con tratamiento y recién dar el alta.

"Tenemos ciertos criterios, así que no sería lo mismo alguien que tiene una urgencia o alguna dolencia. Depende también si es para atención con el machi o con los curadores locales que tienen otra forma de atender, pero hay 270 pacientes en lista de espera. Por ejemplo, para el machi son alrededor de 80 - 90 turnos cada vez que viene, pero es cada atención dura no menos de tres meses y muchas veces más", indicó el profesional médico.

La lista de espera es larga, no siempre sacan turno y entonces a veces deben buscar - con mucho esfuerzo - la manera de poder atenderlos. Y en pos de facilitar el acceso también se les ofrece atenderse con los otros curadores de la comunidad. "Pero tienen que abonar esta reciprocidad, ya no se hace cargo el estado neuquino, sino que se busca que la gente pueda acceder a la atención, es por eso que se les ofrece que acuerden y ellos mismos o sus familiares corran con el gasto de la atención, que no es fijo tampoco porque depende del problema de salud que tenga puede requerir algunos procedimientos y eso también tiene costos".

Las mayores demandas son los componentes de huesos, con traumatismos , esguinces, pero "también hay otros que tiene que ver con cuestiones más profundas, con curaciones especiales por personas especiales en momentos especiales del mes, con una luna en determinada posición, que utilizan no solo plantas, sino también otros elementos de la naturaleza que pueden ser útiles para recuperar la salud o evitar la enfermedad, así que hay un listado en Mapudungún de cuáles son los problemas de salud que la gente aqueja cuando viene a demanda", puntualizó Gancedo.

La medicina mapuche tiene sus características particulares, lo que hace que permanentemente surjan situaciones por problemas de salud que no son bien entendidos, bien caracterizados o incluso que son de alguna manera sometidos a la presión de un diagnóstico biomédico, tratamientos o estudios: "Con el paso del tiempo vemos cómo estas situaciones no se resuelven o incluso se profundizan, por lo que se buscan respuestas que no se encuentran en la biomedicina", dijo.