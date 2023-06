Una joven profesora de educación física, cansada de los maltratos de sus alumnos, hizo un descargo sobre el tipo de educación que deberían recibir los niños en sus casas.

A través de un video de TikTok, contó entre lágrimas que sus alumnas se burlan de ella y le faltan el respeto constantemente.

“Akalia” contó que en el marco de su práctica profesional está dando clases en una escuela donde ha vivido situaciones humillantes. “Tengo un curso y hacen lo que quieren conmigo. Yo doy la explicación, ellas me miran y me ignoran. Tampoco me responden”, indicó.

Y agregó: "Les digo que hagan algo y me dicen que no. Cuando estamos haciendo las actividades, deciden no hacerlas. De hecho, se van y conversan", expresó visiblemente angustiada.

"La verdad es que esto me tiene súper mal y la idea tampoco es dar pena, pero es un llamado a educar a los hijos. No puede ser que me traten de esta forma. La primera educación viene de la casa. Esto no puede ser así. Soy una persona y tengo sentimientos como todo el mundo", aclaró con claros signos de angustia.

Finalmente, señaló: “No puede ser que la esté pasando tan mal en un colegio. Esto tiene que ver con la educación que hay en las casas porque no todas las niñas se comportan de esta forma".

El video tuvo más de 3 millones de reproducciones, más de 200 mil "likes" y más de 20.000 comentarios, entre quienes apoyaron a la joven.