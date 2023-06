Gran Hermano: la polémica decisión que tomaron con la participante de 77 años en Chile

Se desató la polémica en la primera gala de Gran Hermano Chile, por una decisión que tomaron en torno a una participante de 77 años.

Mónica María Del Carmen Ramos Yañez es la jugadora de mayor edad de la historia del reality y forma parte de la versión chilena de Gran Hermano que comenzó hace una semana.

Durante la primera gala del reality, Mónica dormía la siesta y la presentadora del programa, Diana Bolocco, reunió a todos los participantes en el living para hablar con ellos, pero no despertó a la mujer que estaba en la cama.

El hecho inédito en un Gran Hermano no pasó desapercibido en el país trasandino y fue materia de debate en medios y redes sociales.

¿QUIÉN ES MÓNICA RAMOS?

Mónica María Del Carmen Ramos Yañez: es la jugadora de más edad del programa, con 77 años. Es pensionada y se desempeña como comerciante en una feria.

Durante su presentación, reveló su pasión por el baile del tango y decidió unirse al programa para vivir “la experiencia más desafiante” de su vida.

Cuando era chica trabajó ayudando a su madre, fue ascensorista en un edificio, donde conoció a su marido. Luego de que se casó, tuvo tres hijos y se convirtió en ama de casa, aunque hace años se dedica a vender todo tipo de artículos en las ferias de Santiago.

La decisión de haberse anotado en el reality no le cayó nada bien a su esposo, que se opuso a que Mónica llegara a la televisión. “Cuando supo que quedé seleccionada, le pegó a una mesa que tengo en un comedor, una patada. Me dijo: ‘¿Cómo se te ocurre participar, vieja ridícula, con el pelo morado (violeta)?’”, relató.

“Yo también pesqué fuerza, y le pegué fuerte a la puerta de mi pieza.¿Qué te has imaginado?. A mí nadie me manda. Mi padre era el único que me mandaba, y hace años que se murió. Si tú me dices que no, mala suerte nomás. Voy a ir igual’”, cerró.