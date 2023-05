Naza Di Serio denunció a través de sus redes sociales, que fue acosada por un hombre.

La joven periodista de TN y El Trece, se despertó con unos preocupantes mensajes de un hombre. Di Serio, aseguró que hasta dijo que la “iba a ir a buscar al trabajo”.

LA PUBLICACIÓN DE TWITTER

A través de la red social de Elon Musk, publicó un tweet y contó lo sucedido.

“Me desperté con una cantidad de mensajes de este tipo decidiendo que hoy me iba a ir a buscar a mi trabajo. Hablando solo. Respondiendose solo. Después preguntan porque el gas pimienta”, manifestó la conductora de “Yo la sé”.

Y agregó: “Lo hago público porque no es la primera vez que me pasa esto y me harté. Por supuesto, denuncia”

LOS MENSAJES

“Vamos después de 14:30 a tomar helado y comer pizza invito yo!!! Te espero después del programa de hoy”, era uno de los mensajes del hombre que acosó a Naza Di Serio.

Luego, en otra de las respuestas, agregó: “Voy a buscarte”.

🟣ASISTENCIA

Si sufrís violencia de género, podés comunicarte con la línea 144. Es gratuita, está disponible en todo el país y atienden las 24 horas.