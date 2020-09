COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - Nancy Gómez es una vecina de Rada Tilly que lleva 18 días en aislamiento obligatorio junto a su marido porque su muestra fue descartada por la falta de consumibles para realizarse el test. En diálogo con Actualidad 2.0 pidió una respuesta a las autoridades para poder presentarse a trabajar. "Ya no podemos justificar la ausencia", dijo.

Nancy contó que "el 31 de agosto activamos protocolo por los síntomas de mi marido. El empleador le dijo que llamemos al servicio médico domiciliario. La médica solicitó el hisopado. El lunes 1 activé el protocolo también con mi empleador y me mandaron a hacer el hisopado que dio negativo el viernes. Mi marido el miércoles 2 se hizo el hisopado en el Hospital de Rada Tilly y nos dijeron que esperemos 72 horas por la falta de reactivos. Esperamos un poco más y a la fecha llevamos 18 días en aislamiento porque no tenemos resultado".

"Recién este miércoles nos dijeron que su muestra había sido descartada, por lo que no tenían resultado, entonces teníamos que seguir en aislamiento hasta que el médico nos llame", explicó.

Manifestó que no tienen síntomas. "Los tuvimos un día y medio; por eso se activó el protocolo y estamos todavía esperando".

"Ya no tenemos cómo justificar ante los empleadores. No sabemos cómo hacerlo; no logramos que se expidan", dijo la mujer.

"Hoy les pedí que dejen registrado que yo ya después de 18 días me tengo que presentar a trabajar; no puedo justificarlo de otra forma. Estamos súper agradecidos con el personal de salud. Sabemos que están haciendo milagros pero ya no sabemos qué hacer", manifestó Nancy.