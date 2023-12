Una mujer rescató a un cóndor andino en Santa Cruz. El animal chocó con un motociclista cuando intentó levantar vuelo, en la ruta que une las localidades de El Calafate y Río Gallegos.

"Intentando alzar vuelo, esta magnífica criatura choca a un amigo que viajaba en moto desde El Calafate a Río Gallegos. El animal cae al asfalto y decido intervenir", comentó Silvia Zuarez, con una foto y video que compartió en sus redes sociales.

La mujer explicó que cuando retiró el ave de gran tamaño de la ruta, observó que tenía dificultades para respirar. "La examino en busca de heridas visibles y me percato de que se le había atorado comida, que había ingerido recientemente", detalló la mujer que rescató al animal.

En un video posterior se ve el momento en que Zuarez lo manipula “de modo que la expulse y resultado de esto, el cóndor consiguió respirar. El animal alzó vuelo minutos después. El viajero resultó ileso y la moto sin daños". La mujer relató lo sucedido como "una experiencia increíble".

El episodio ocurrió a unos 30 kilómetros de El Calafate en sentido a Río Gallegos. Silvia Zuarez transitaba el tramo en automóvil "en apoyo al motoviajero que había pinchado una cubierta y todavía tenía 300 kilómetros por recorrer" hasta la capital provincial.

La mujer es originaria de Saladas, en la provincia de Corrientes y vive hace cinco años en Río Gallegos, donde ejerce la docencia en dos escuelas y se acaba de recibir de Técnica en Seguridad e Higiene Laboral en la Universidad Tecnológica Nacional local.

Silvia agregó en declaraciones con Télam que no había tenido una experiencia similar, y si bien "en principio me preocupó que el cóndor se pusiera agresivo, no había tiempo que perder. Tenía que sacarlo de la ruta, por suerte el motoviajero detuvo el tránsito para que pudiera hacerlo",comentó. Una vez que el cóndor andino logró respirar normalmente "desplegó sus alas y se impulsó hasta alzar vuelo