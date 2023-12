José María Carambia fue elegido como senador de nación por Santa Cruz, sin embargo a más de 10 días de haber asumido la banca en el Congreso de la Nación y a diferencia del resto de los legisladores, no se le asignó aún una despacho.

La falta de respuestas pese a los constantes reclamos de tener un lugar físico para comenzar a trabajar en el edificio legislativo, lo llevó a realizar una inusual medida de reclamo: se instaló en el pasillo del primer piso del Palacio, a metros de las oficinas de la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

“Estamos acá en el despacho, en la oficina. Todavía no nos asignaron ninguna, por eso tuvimos que armar acá improvisado, en medio del pasillo. Hay senadores que tienen tres y cuatro despachos, eh. Pero bueno, lamentablemente, a nosotros todavía no nos asignaron, pero no nos va a quitar las ganas de trabajar”, aseguró días atrás el senador.

Durante la elección de autoridades en la Cámara alta, Carambia manifestó: “Para quien no sabe, nosotros, con la senadora Gadano, llegamos sin ningún presidente en nuestra boleta. Fuimos con boleta corta. No sé cuántos senadores acá tienen la independencia política que tenemos nosotros para tomar decisiones por nuestra provincia y no por un partido político”.

Según publica La Nación, los legisladores - se sumaba Natalia Gadano quien tampoco tenía asignado un despacho - pretendían que se les asignaran las oficinas en el edificio del Congreso que ocupaban los senadores por Santa Cruz que finalizaron su mandato la semana pasada.

Sin embargo, los despachos, sobre todo los que están en el palacio legislativo, que son las más codiciadas, no pertenecen a las provincias sino que los legisladores salientes las suelen negociar con los entrantes a cambio del mantenimiento de algunos empleados o, simplemente, se las dejan por afinidades políticas partidarias.

La insólita protesta por un despacho habría tenido efecto y se conoció el martes por la tarde que se trabajaba en la asignación de un despacho finalmente para el legislador patagónico.