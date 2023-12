La escena es escalofriante. Un hombre caminaba hacia un comercio y un segundo antes de entrar, sacó un arma. Desde afuera disparó hacia el interior directamente a un policía que se encontraba realizando tareas de seguridad. Hubo corridas de clientes que se encontraban comprando el local ubicado sobre Avenida Polonia al 2200, en el barrio San Cayetano.

El policía, identificado como Rubén Guerrero, salió al exterior para evitar que los disparos hieran a alguna persona, corre al agresor y resulta baleado en el cuello. Tras una persecución, logró detener al atacante. Todo sucedió en cuestión de segundos, así quedó reflejado en el video que registró una cámara de seguridad.

En un principio se habló de un robo, pero el hecho fue descartado por el propio ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, quien señaló que la principal hipótesis es que el detenido Mauro Tula habría sido contratado para vengar la muerte de un delincuente abatido hace un año en un enfrentamiento con este policía.

“Todo hace creer que se trató de un sicario. No había un problema personal, no se conocían, no hubo robo, solamente ataca para terminar con la vida del cabo Guerrero”, afirmó.

Y en en diálogo con Cadena Tiempo, amplió que la hipótesis que se analiza por estas horas es que Tula habría sido contratado por un familiar o un allegado del delincuente muerto para que haga el trabajo a cambio de dinero. “Tiene todo el aspecto de ser una agresión por pedido de un familiar o por una remuneración”, reconoció.

El policía se recupera por estas horas, se encuentra fuera de peligro, mientras el detenido este martes al mediodía fue sometido a la audiencia de control, donde se dio apertura de investigación por homicidio doblemente agravado por uso de arma de fuego y por ser cometido contra un funcionario policial en grado de tentativa.

Fuentes judiciales confirmaron a ADNSUR que se le dictó 4 meses de prisión preventiva y un plazo de investigación de 6 meses