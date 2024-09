Los sueños están por cumplirse, así pensó Julio y su familia, oriundos de Caleta Olivia en Santa Cruz, cuando decidieron irse a vivir a Córdoba. Con la ilusión de vivir en el lugar que siempre soñó, con los ahorros y mucho sacrificio lograron en 2023 comenzar a hacer su casa en la localidad de Los Cocos, en Córdoba.

Sin embargo, la ferocidad de los incendios forestales que afectan a la provincia y que ya consumieron más de 16 mil hectáreas, dejaron en cenizas aquella casa que con tanto esfuerzo construyeron.

“El esfuerzo de muchos años se fue. Ahora tenemos que comenzar de nuevo y meterle para adelante, no podemos aflojar”, lamentó Julio en un móvil en vivo con El Doce TV sobre cómo vio cómo el fuego destruyó la casa que había comenzado a construir en enero de 2023 con sus propias manos y con los ahorros de toda una vida.

Cerca de las 7 de la mañana, según relató, el fuego estaba en la montaña a unos 4 km, sin embargo, un fuerte viento fue lo que provocó que en pocos minutos el incendio voraz arrasara con todo a su paso.

“Yo agarré a mi perrita, la vecina vino conmigo y la llevé al refugio. Volví y me quedé a unos 100 metros porque no se veía nada, estaba oscuro como si hubieran apagado el sol”, recordó sobre la impotencia que sintió de no poder hacer nada.

“Yo veía desde allá, me senté y me largué a llorar. Era un infierno esto. Las llamas volaban para el otro lado porque el viento era muy fuerte. El peor enemigo era el viento”, afirmó visiblemente conmocionado aún por lo sucedido.

Finalmente, Julio recordó que la casa la comenzaron a construir con su esposa a principios de 2023. "Ella se tuvo que volver a Caleta Olivia y yo seguí haciéndola con mi hija, mi yerno y mi consuegro que venían a ayudar. Era una casa de madera y se consumió todo, la base no sirve más, hay que hacerla toda de nuevo”.

“No puede ser que haya gente tan malvada, no solo daña a la naturaleza sino a cosas personales. Tienen que haber leyes más duras para que no haya gente así”, dijo finalmente sobre las hipótesis de que el fuego se habría originado intencionalmente.

Con información de La Opinión Austral, redactada y editada por un periodista de ADNSUR