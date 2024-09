En las últimas dos semanas, la Provincia de Córdoba se encuentra conmocionada por los incendios forestales que arrasaron con viviendas, autos y cientos de hectares en distintas localidades.

Con más de 600 bomberos y brigadistas luchando por contener los múltiples focos activos, se dio a conocer en los últimos días una impactante fotografía que se hizo viral en las redes sociales.

En el medio de las llamas, un fotógrafo llamado Ariel Luna se acerco al Centro Mariano del Espíritu Santo, ubicado entre Ongamira y Quebrada de la Luna, y tomó una postal que recorrió el país.

Escándalo: descubrieron a una mujer policía consumiendo cocaína mientras manejaba un patrullero

“Entro a sacar fotos en medio de todas las estructuras prendidas fuego, me doy vuelta y veo la Virgen totalmente blanca“No tenía ni una marca, no estaba chamuscada, nada. Me dijeron que no se quemó porque es de yeso pero es increíble", comentó en diálogo con El Doce.

Los incendios golpean especialmente a las localidades de Punilla y Calamuchita, generando alerta máxima en zonas como Intiyaco y Villa Berna, próximas a La Cumbrecita.

Con información de El Doce, editada y redactada por un periodista de ADNSUR