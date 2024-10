La comunidad mapuche Purrán lleva a cabo bloqueos en yacimientos petroleros ubicados en el oeste de Cutral Co.

El grupo de personas reclama contra la empresa Oilstone, pidiendo que se respete el convenio que tenían con la firma donde acordaron puestos de trabajo. Hasta el momento, denuncian que el convenio no se cumplió.

Desde la comunidad indicaron que el bloqueo se realizará por tiempo indeterminado, hasta recibir una respuesta favorable.

“Nuestra lucha no es para pedir un colchón o frazadas, simplemente pedimos que se respete un punto dentro de un convenio que no ha cumplido esta operadora”, afirmó Juan Paulo Purrán, worken de la Lof.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

El representante dejó en claro que se encuentran reclamando por la renovación de un acuerdo con la empresa, que venció hace dos meses. Este convenio establecía la creación de una cooperativa de trabajo junto a ellos y otras compañías de servicio que mantienen actividad en la zona.

También, sostuvo que: “La comunidad decidió hacer el reclamo no porque a nosotros nos guste hacer cortes o quemar una rueda, simplemente estamos cuidando y pidiendo respeten nuestro derecho como dueño de nuestras tierras”.

"Esta operadora no quiere darle trabajo a nuestra comunidad, siendo que es una operadora que tiene a la empresa Secco, Compressco y así como varias más a la firma de ellos, a servicio de ellos. Nosotros simplemente hoy le estamos pidiendo trabajo a esta operadora porque somos una comunidad reconocida y otra, porque somos dueños del territorio", remarcó.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Purrán afirmó que "Ellos acá adentro se encuentran operando con 26 pozos activos que funcionan con tres baterías. Una de las baterías de petróleo crudo acá en Loma Negra norte en nuestro territorio. Queremos que respeten el acuerdo con nuestra comunidad", dijo.

"La empresa nos ofrece 80 chivos. No es que no nos haga falta, pero queremos trabajo para nuestros jóvenes", insistió y aclaró: "no estamos pidiendo plata, simplemente que respeten nuestro derecho y lo que ellos habían acordado con la comunidad".

Purrán señaló que "somos una comunidad con 11 familias dentro de nuestro territorio a la cual hoy estamos padeciendo de agua, que esta operadora nos estaba sustentando con 40.000 litros semanal para nuestros animales. Hoy por hoy, desde el día de martes que nosotros empezamos esta acción a las seis y media de la mañana, nos han cortado al suministro de agua y estamos justo en el tiempo de parición. Por eso, estamos un poco también molestos por esto, porque es sumamente inhumano lo que están haciendo. Por un reclamo justo también toman represalias y a ellos por ese lado del tema del suministro de agua", explicó.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

Con información de Diario Río Negro y Web la Voz