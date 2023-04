Millones de usuarios de TikTok se conmovieron con la historia de un hombre en situación de calle en México, quien rechazó una oferta de dinero por su perrita. El hombre, quien se dedica a recolectar materiales reciclables, fue abordado por un desconocido que le ofreció hasta 100 dólares por su mascota.

En un video compartido por la cuenta @ernestosalazar083, se puede ver cómo el hombre responde con firmeza: "Ni aunque me dieran 200, no la vendo". Cuando se le preguntó por qué no la vendería, dio un testimonio conmovedor: "Porque ella me ama".

El hombre relató con emoción cómo la había rescatado de las pulgas y cómo la había bañado con jabón para que esté limpia. Además, subrayó que su perrita lo ama incondicionalmente y que el dinero no podría nunca reemplazar esa conexión emocional tan fuerte que tienen.

El video ha acumulado más de siete millones de reproducciones en TikTok y ha desatado un gran número de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado la lealtad y el amor incondicional que los animales son capaces de brindar a sus dueños, sin importar su situación económica o social.