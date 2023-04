Una joven se cansó del maltrato de su jefa y decidió exponerla a través de las redes sociales. Según indicó, su reclamo se deba a que su empleadora se negó a pagarle su salario mensual y comenzó a gritarle sin darse cuenta que la estaban grabando.

Gabriela, la jefa en cuestión, se hizo viral. Samantha Zúñiga, la chica que trabajaba en una imprenta de México y quien exhibió los malos tratos recibidos ante su requerimiento, la cuestionó. “No me puedes pagar a la quincena”.

“Sí lo voy a hacer, porque estás desobedeciendo mis órdenes. Llega temprano y yo no tengo ningún problema”, respondió la jefa. Samantha contestó: “Si lo que quieres es pelear, no es conmigo Gabriela”.

La discusión, que se tornó cada vez más violenta a medida que transcurrían los minutos, continuó en torno a las fechas estipuladas para los pagos. “A mí no me amenaces con los abogados, Gabriela. No puedes hacer eso, no puedes cambiar los pagos”.

Llegó a su casa con el novio para festejar San Valentín y había otros tres hombres esperándola

Gabriela, convencida de su postura, remarcó: “Les voy a pagar a la quincena y me protege la ley. Voy a discutir con una abogada. Ponte a trabajar, yo soy tu jefa, respeta las jerarquías, niña idiota”. Y continuó: “Te voy a pagar a la quincena. El patrón puede pagar a la semana o a la quincena”.

Samantha volvió a cuestionar dicha postura: “A mí me pagas a la semana porque así me pagaron siempre”. Los gritos transcurrieron mientras un hombre llegó al local para dejar el almuerzo y mientras otra empleada limpiaba la zona de trabajo. “La única que aquí grita soy yo. Entonces no me contestes, callate la boca y ponte a trabajar. Sí te voy a pagar, pero callate la boca”, manifestó Gabriela.

La esposa de un jugador le encontró una tanga en el auto: le juró que era de él y tuvo que usarla en la playa

Tras la discusión, Samantha renunció al trabajo y llevó su situación a la Justicia. En un nuevo video, compartió una conversación que tuvo con su exempleadora a través de WhatsApp.

Allí, Gabriela se rio de sus publicaciones y, a modo de burla, le preguntó: “¿Crees que pagaré por ese video? Nos vemos en la fiscalía”. Samantha le respondió: “A mí no me escribas, no te tengo miedo”, a lo que su ex empleadora contestó: “Nos vemos, nena. Preparate, no te van a contratar en ningún lado. De eso me encargo yo. Acordate que está todo grabado”.

De acuerdo a lo que contó Samantha, le envió el video a su madre y esperó a que ella llegara a su trabajo. Una vez en el lugar, la mamá de Samantha se presentó, le dio cordialmente la mano a Gabriela y se retiraron.

¿Dónde está el gato? el nuevo desafío de agudeza visual que se viraliza en redes

Luego Gabriela completó: “Voy para la fiscalía. Tu mamá me lastimó mi brazo y me agredió. Ah, por cierto, no me busquen porque puede ir peor: conozco a todos los fiscales”. La joven, sin ánimo de seguir conversando con ella, le indicó: “Bueno”.