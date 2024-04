Este jueves, Juan Pedro Aleart, el periodista que conduce De 12 a 14, que se emite por Canal 3 de Rosario, sorprendió a todos al revelar su desgarradora historia.

Aleart se sentó frente a la cámara y cuando le dieron aire comenzó a relatar el calvario que vivió con sus hermanos cuando eran chicos. En ese momento, acusó de abuso sexual a su padre y su tío.

“Ha sido extremadamente difícil para mí llegar hasta acá y poder contar lo que voy a contar. Hace una década aproximadamente tomé la decisión de alejarme de mi padre y de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, que me hacían muy mal”, confió.

“En una casa donde mi madre también era víctima, pero a la vez cómplice, un tío, en el que yo confiaba, aprovechó el contexto de vulnerabilidad y abusó de mí y de mi hermano desde los seis años. Mis padres no hicieron nada. A esta persona, fue a la primera persona que denuncié. Fue difícil, pero lo hice”, contó.

“Mi padre abusó de mi hermana, de su propia hija, desde los tres años, siendo positivo de HIV. Esto le produjo a mi hermana terribles problemas de salud y emocionales. Temblaba, se le caía el pelo, estaba muy mal”, expresó.

Y añadió: “Mi padre ha sido violento en todas sus formas, nos aterrorizó a todos los integrantes de mi familia. Mi hermana pensó en quitarse la vida por lo que mi padre le había hecho. Mi padre fue notificado de la denuncia, y al no querer enfrentar lo que había hecho, decidió quitarse la vida. Se suicidó”.

Después habló de la situación con su tío: “Era una persona en la que yo confiaba, fue un padre para mí en muchas ocasiones, se aprovechó del contexto de extrema vulnerabilidad en el que estaba y abusó sexualmente de mí y de mi hermano. Desde los 6 años en adelante”.

Batalla judicial

Aleart brindó su escalofriante testimonio para poner el eje en la Justicia: “Cada fallo hasta ahora me ha dejado hecho pedazos. Me he encontrado con abogados penalistas que me han traicionado, otros me han ayudado. Me encontré con desinterés, con falta de comprensión”.

“Hay 17 casos como el mio que están esperando por una resolución de la Corte. Hay que terminar con esta mierda de la prescripción en el abuso y corrupción de menores", cerró.